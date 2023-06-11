Два нарушения режима прекращения огня зафиксированы в зоне ответственности российских миротворцев в районе Шуши, пострадавших нет. Об этом говорится в бюллетени Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в Карабахе, опубликованном на сайте ведомства.

«Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Шушинском районе», — говорится в бюллетени.

Как отметили в Минобороны, командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данным инцидентам.

В ведомстве добавили, что для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.