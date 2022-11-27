Неймар показал последствия своей травмы.

Форвард сборной Бразилии выложил фото, на котором изображены его распухший голеностоп и процесс восстановления.

Напомним, Неймар получил травму в матче 1-го тура ЧМ-2022 против Сербии (2:0).

На 80-й минуте игры, уже при счете 2:0, Неймара заменили. Главный игрок команды хромал, а на скамейке натянул футболку на голову и даже плакал.

В первой игре ЧМ-2022 форвард был привычно эффектен: активно лез в обводку и собирал фолы соперников.

За 80 минут сербы сфолили на Неймаре 9 раз – это с отрывом самый высокий показатель ЧМ в Катаре. На втором месте – юный испанец Гави с 5 собранными фолами.

По некоторым данным Неймар пропустит оставшиеся матчи своей национальной команды на групповом этапе чемпионата мира — 2022.

Согласно сведениям, главный тренер сборной Бразилии не хочет рисковать Неймаром в матче 2-го тура со Швейцарией из-за повреждения, которое нападающий получил в стартовой игре с Сербией. Также Неймара поберегут в матче 3-го тура с Камеруном. Идея состоит в том, чтобы бразилец успел качественно восстановиться к плей-офф мундиаля в Катаре.