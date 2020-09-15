Неймар: «Агрессия – часть игры, но расизм надо остановить»

Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался по поводу дискриминации на фоне удаления в матче 2-го тура Лиги 1 с «Марселем» (0:1).

В конце игры бразилец кулаком ударил защитника Альваро Гонсалеса в голову и был удален.

«Вчера я взбунтовался. Меня наказали красной карточкой, потому что я хотел ударить того, кто оскорбил меня. Я решил, что не могу просто уйти, ничего не сделав, потому что понимал, что ответственные лица ничего не предпримут, ничего не заметили или проигнорировали инцидент. По ходу матча я хотел ответить как обычно, играя в футбол. Получилось так, что в этом я не преуспел и взорвался…

В нашем спорте агрессия, оскорбления, ругательства – часть игры, часть конфликта. Нельзя быть милым. Отчасти я понимаю этого парня, все это часть игры. Однако расизм и нетерпимость неприемлемы.

Я черный, сын черного, внук и правнук черного. Я горд и не вижу, чем отличаюсь от других. Вчера я хотел, чтобы ответственные лица (судьи, помощники) заняли беспристрастную позицию и поняли, что предубеждениям больше нет места.

Переживая и видя все происходящее, я огорчен из-за чувства ненависти, которое мы можем вызвать, когда огрызаемся в пылу момента. Следовало ли мне это пропустить? Я пока не знаю…

Сегодня, с холодной головой, я скажу «да», но в тот момент я и мои партнеры обратились к судье за помощью – и не получили ее. Вот в чем дело!

Мы, занятые в индустрии развлечений, должны обдумывать [свои поступки]. Действие привело к какой-то реакции, и вот чем все закончилось. Я принимаю наказание, поскольку должен был следовать пути чистого футбола. С другой стороны, я надеюсь, что виновный также будет наказан.

Расизм существует. Он существует, но мы должны остановить его. Хватит, довольно!

Парень поступил глупо. Я повел себя так же, позволив втянуть себя в это. При этом я все еще держу голову высоко поднятой. Однако всем нам следует задуматься о том, что не все чернокожие и белые люди находятся в равных условиях.

Урон от столкновений для обеих сторон может быть катастрофическим, черный ты или белый. Я не хочу делать этого, и мы не должны менять тему. Цвет кожи не выбирают. Перед Богом мы все равны.

Итак… Вчера я потерялся в игре и мне не хватило мудрости… Понимаю, что если игнорировать проявление расизма или просто находиться в центре событий, это делу не поможет.

Однако мы должны продвигать антирасистское движение, чтобы те, у кого меньше возможностей, были защищены. Мы снова встретимся, и все будет по-моему, в футбольном ключе. Иди с миром, иди с миром! Ты знаешь, что сказал. Я знаю, что сделал. Больше любви для этого мира…» – написал Неймар.