Разница между курсами купли-продажи иностранных валют, включая доллары и евро, в пунктах обмена минимальна, а в банках она достаточно ощутима, заявил депутат и эксперт Вугар Байрамов.

По его словам, отдельные банки покупают иностранную валюту, в частности евро, для безналичных расчетов по низкому курсу и продают ее на порядок дороже. В результате страдает бизнес. «Ряд системно значимых банков покупают евро за 1,88 маната, а продают за 1,95. В результате бизнес, особенно индивидуальные предприниматели, сильно теряют на конвертации. Такое, по сути, выглядит как использование системно значимыми финансовыми структурами собственных лидирующих позиций в банковском секторе», — сообщил Байрамов в соцсети Facebook.

Центральному банку следует отрегулировать от вопрос, говорит аналитик, отмечая целесообразность введения новых правил конвертации валют в соответствии с принципами либеральной экономики. Он также признал, что решению проблемы может посодействовать усиление конкуренции в банковском секторе.

Впрочем, проблема с покупкой иностранной валюты волнует наше общество и экспертные круги уже два года, начиная с памятного обвала нефтяных котировок весной 2020 года. В стране установлен годовой лимит в 20 тыс. манатов на покупку иностранных дензнаков. В довесок прочему, действуют ограничения по времени продаж. Валюту в местных банках реализуют только в первой половине дня. Текущая ситуация возникла по причинам, о которых неоднократно говорилось https://zerkalo.az/valyutnye-ogranicheniya-zachem-eto-bankam/, комментирует ситуацию в беседе с # юрист и финансист Акрам Гасанов:

«В стране созданы искусственные барьеры для покупки иностранной валюты. Рядовым гражданам ее продают только в первой половине дня и только по лимиту. У бизнеса с этим серьезные проблемы. Кстати, немногим ранее многие банки принялись скупать валюту у населения по курсу Центробанка. Причина та же – ЦБА не продает банкам валюту в достатке.

И сейчас из слов уважаемого депутата вытекает, что системообразующие банки, как он это называет, избегая определения банки-монополисты, продают валюту дорого. Но ведь это естественно. Если Центробанк реализует валюту только отдельным банкам, то они, зная, что никому больше иностранные деньги не продают, поднимают свои цены и продают инвалюту бизнесу дорого».

Происходит такое не потому, что вопрос не регулируется Центробанком, но по причине нарушения закона самим регулятором, поясняет аналитик:

«Если все банки получат равный доступ к иностранной валюте, в условиях конкуренции цены упадут сами собой. Но когда иностранная валюта концентрируется в нескольких банках, злоупотребления неизбежны. Проще говоря, вопрос не в том, чтобы Центробанк отрегулировал, а в том, чтобы Центробанк перестал нарушать закон и создавать условия для монополистов. Чтобы перестали создавать искусственные барьеры для покупки иностранной валюты. И для этого не нужно принимать какие-то правила – достаточно регулятору не нарушать закон.

Если бы все банки были обеспечены инвалютой, этой проблемы не возникло бы. Кстати, а что мешает депутатам выступить с официальным запросом по данному поводу?».

По словам аналитика, его заявления о том, что валюту продают избранным банкам, постоянно опровергают в соцсетях банкиры: «На самом деле банки испытывают дефицит в инвалюте, ее продают лишь банкирам-монополистам».