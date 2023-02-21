Индийская государственная нефтеперерабатывающая компания Hindustan Petroleum Corp столкнулась с проблемами оплаты закупок российской сырой нефти из-за ограничения цен на нее, введенных со стороны западных стран после начала Россией войны против Украины.

Как передает # со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Bloomberg.

Нефтеперерабатывающий завод не желает объявлять цену покупки российской нефти, что затрудняет поиск западных банков, готовых проводить такие платежи, заявил во вторник один из руководителей компании.

Санкции, введенные G7 и Европейским союзом с 5 декабря, ограничивают предоставление членами блока банковских, судоходных и страховых услуг для экспорта российской нефти, за исключением случаев, когда цена груза ниже предельной цены в 60 долларов за баррель. Аналогичные ограничения были введены для экспорта российских нефтепродуктов с 5 февраля.