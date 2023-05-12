Евросоюз считает своими главными проблемами стратегической безопасности в отношениях с Китаем ситуацию вокруг Тайваня и конфликт в Украине. Об этом заявил в пятницу глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу руководителей МИД стран — членов сообщества.

«С Китаем у нас есть проблема ценностей, у нас разные системы, мы — многопартийная демократия, они — однопартийное государство. Экономические проблемы: мы являемся свободным рынком, а китайская экономика все более активно управляется государством. Что касается проблем стратегической безопасности, то их две — это Тайвань и конфликт на Украине», — сказал Боррель, подчеркнув, что ЕС выступает за мирное судоходство в Тайваньском проливе.

Он передаст в пятницу главам МИД стран ЕС документ с предложениями о порядке дальнейшего развития отношений с Китаем, который затем должен быть утвержден на саммите в июне. По словам Борреля, сообщество должно рассматривать Китай одновременно как партнера, конкурента, а также противника, с которым необходимо взаимодействовать, постепенно снижая зависимость от него.