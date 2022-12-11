Люди с инвалидностью относятся к одной из самых уязвимых групп населения. Инвалидность приобретают по разным причинам – кто-то из-за болезни, кто-то в результате несчастного случая, а кто-то на полях сражений, защищая свою Родину. К инвалидам Карабахской войны в нашей стране отношение особое – и общество и государство им благодарны и всесторонне поддерживают. Но, несмотря на это, есть немало проблем, с которыми сталкивается данная категория граждан.

Инвалид Карабахской войны второй группы Ахмед Рахманов в беседе с # подчеркивает, что каждый человек должен бороться за свои права, только тогда можно чего-то добиться.

«Не делю людей с инвалидностью на какие-то категории. Нарушений прав этой группы граждан в нашей стране немало. Так, Трудовая инспекция должна следить за соблюдением квоты, но не делает этого. В свое оправдание там говорят, что они не имеют права что-то проверять. А ведь работодатели, не соблюдающие квоту, должны штрафоваться» – подчеркивает он.

По словам Рахманова, многие сталкиваются со сложностями и при назначении инвалидности.

«Знаю случаи, когда сначала человеку отказывали в инвалидности, говоря, что, если он не согласен, то может пройти очное обследование. Но и во второй раз тоже был отказ. При этом между первой и второй комиссией проходило немало времени, а когда недовольный результатами обращался в суд, выяснялось, что время иска прошло», – говорит он.

Говоря об инвалидах войны и жилищном вопросе, Рахманов отметил, что квартиры им выдают, но по закону они не являются их собственностью. Это государственная собственность и числится в реестре Министерства труда и соцзащиты.

«Если у инвалида войны увеличивается семья, государство должно дать ему жилье с большей площадью. Но не все об этом знают и им этого не говорят.

Заместитель общественной организации «Карабахские инвалиды и ветераны» Садраддин Искендеров подчеркнул, что проблем у людей с инвалидностью в Азербайджане очень много. После недавной войны в Карабахе стало больше граждан с ограниченными возможностями здоровья, но они месяцами не могли и не могут добиться назначения инвалидности. «Я работал в Фонде социальной защиты инвалидов в 1995-1998 годax, а потом до 2002 года – в центральном аппарате министерства социальной защиты населения, и тогда 400 тысяч людей с инвалидностью обслуживало менее 400 работников фонда. Сейчас же стало очень много структур, которые должны заниматься проблемами инвалидов, функционирует 5 DOST Xidməti, 6 DOST Единый Региональный Координационный Центр, DOST Центр Инклюзивного Развития и Творчества, DOST Центр Цифровых Инноваций, DOST İş Mərkəzi, Səyyar DOST, Könüllü DOST, Call Center, в ближайшем будущем откроется в регионах еще несколько DOST Xidməti, где инвалиды войны могут получить справки и обращаться с жалобами. Но лучше не стало, так как с инвалидами никто из чиновников не встречается и не обсуждает их проблемы, поэтому многочисленные жалобы инвалидов войны остаются без всякого внимания. А когда-то мои многие знакомые инвалиды Карабахской войны получили инвалидность в течение двух недель. Сейчас людям с инвалидностью говорят о том, что нужно личное присутствие при прохождении комиссии, но проходит 3, 6, 8 месяцев, а их так и не вызывают», – говорит наш собеседник.

Также, по словам Искендерова, у инвалидов 1–й Карабахской войны есть проблемы с получением жилья.

«Квартиры выдают на окраинах Абшеронского района и Сумгайыта, однако есть Конвенция ООН «О правах инвалидов», где четко написано, что инвалиды сами должны иметь возможность выбрать место, скажем, недалеко от работы или прежнего места жительства. У нас же такого выбора нет. И еще: раньше был закон «О правах инвалидов», в одной из статей которой говорилось о том, что, если на каждого члена семьи инвалида войны приходится меньше 9 квадратных метров жилплощади, ему положена новая квартира. Но затем этот закон ликвидировали и приняли Жилищный Кодекс, в котором уже не указано сколько минимальных квадратных метров положено на инвалидов войны. Сейчас министерство руководствуется «Положением о становлении на учет и предоставлении жилплощади» 1983 (!?) года, когда СССР еще крепко стоял на глиняных ногах, а страной правил Ю.В.Андропов и в Азербайджане первым секретарем КП был К.Багиров.

Те инвалиды войны, которые получили от государства квартиры в начале 2000 годов, с рождением детей заново стали в очередь для расширения жилплощади. Я, например, состою на учете с 2003 года. В 2019-2021 годах из министерства мне 3 раза прислали письмо о том, что скоро выдадут квартиру, но я настаивал, чтобы квартира была не в Кюрдаханы, а в Баку. И мне сразу прислали 2 письма об отказе», – рассказал Искендеров.

Что касается трудоустройства, то и тут, как признает он, все сложно.

«Раньше была специальные проекты Программы Развития ООН, посредством которой инвалидов устраивали на работу. Были созданы специальные цеха, где трудились по 10-15 человек. По закону есть квоты на трудоустройство людей с инвалидностью – на 100 сотрудников 4 человека с инвалидностью. Но эти квоты в реальности не действуют. И многие инвалиды жалуются на то, что не могут найти работу.

Пенсии у инвалидов Карабаха, особенно у рядового состава 2-й Карабахской войны, не очень высокие – где-то 350-400 манатов и в среднем 350 манатов президентская надбавка. Этих денег на семью из 4-х человек катастрофически не хватает. Прожиточный минимум в стране на 2022 год составляет 210 манатов, в следующем году – 246 манатов. На четырех сегодня нужно не менее 840 манатов, и это если жить совсем скромно. А у инвалида Карабахской войны пенсия с трудом доходит до 600-700 манатов. Но ведь во многом благодаря этим людям выиграли войну, у них должна быть такая пенсия, чтобы их семьи могли жить достойно», – подчеркивает собеседник.

Он также коснулся нововведений в области оценки инвалидности:

«Инвалидность с нового года будут давать не по группам, а по процентам по инвалидности. Это означает, что в министерстве планируют всех пожизненных инвалидов заново засвидетельствовать, создать портал и вводить туда данные только тех инвалидов, которые согласятся пройти освидетельствование. А с тех, которые не захотят пройти эту экзекуцию, снимут инвалидность. Если это случится, инвалидами войны останутся только ампутированные инвалиды.

В Постановлении Конституционного Суда от 27.12.2001 года «О толковании статьи 373 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики» прямо говорится, что «Согласно статье 7.1 Гражданского кодекса положения гражданского законодательства, за исключением предусмотренных в части VII статьи 149 Конституции обратной силы не имеют и распространяются на отношения, возникшие после вступления их в силу. Согласно статье 7.2 этого кодекса гражданское законодательство может иметь обратную силу в случаях, прямо предусмотренных законом. Статья 7.3 этого Кодекса устанавливает, что гражданское законодательство не может иметь обратной силы, если оно наносит ущерб субъектам гражданского права или ухудшает их положение. Таким образом, за исключениями, указанными в статье 7 ГК, нормы гражданского законодательства обратной силы не имеют и применяются к отношениям, возникшим после вступления их в силу.

Согласно статье 149 Конституции Азербайджанской Республики:

«VI. Акты центральных органов исполнительной власти не должны противоречить Конституции и законам Азербайджанской Республики, указам Президента Азербайджанской Республики и решениям Кабинета Министров Азербайджанской Республики. VII. Действие нормативных правовых актов, улучшающих правовое положение физических и юридических лиц, устраняющих или уменьшающих юридическую ответственность, применяется задним числом. Сила иных нормативных правовых актов обратной силы не применяется.

VIII. Нормативные правовые акты должны быть опубликованы. Никто не может быть принужден к исполнению (соблюдению) неопубликованного нормативного правового акта и не может быть привлечен к ответственности за неисполнение (несоблюдение) такого акта. Порядок опубликования нормативных правовых актов определяется Конституционным законом».

То есть, процентные изобретения министерства не должны касаться так называемых пожизненных инвалидов, эти правила должны касаться только тех инвалидов, которые получили инвалидность после принятия этих правил. Государственные органы, задача которых состоит в соблюдении законности и правопорядка, должны заняться этим вопросом вплотную».