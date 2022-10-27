26 октября 2022 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с руководителями дипломатических представительств стран Европейского союза (ЕС) в Азербайджанской Республике.

Как сообщает МИД, на встрече состоялся обмен мнениями о текущей повестке сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в политической, экономической, энергетической, инвестиционной, образовательной и других сферах, а также о текущей ситуации в регионе.

На встрече с послами ЕС министр Джейхун Байрамов отметил важность участия Азербайджана в коридоре Восток-Запад, в том числе реализуемых в этом направлении проектов.

Было отмечено, что шаги, предпринятые Азербайджаном в направлении открытия коммуникаций в регионе, в том числе запуска Зангезурского коридора, сталкиваются с неконструктивной позицией Армении.