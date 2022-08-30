Иран отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов, которые предполагается применить в войне против Украины, пишет в понедельник, 29 августа, американское издание The Washington Post (WP).

Речь идет о боевых дронах по меньшей мере двух типов, а именно Mohajer-6 и Shahed, которые предназначены для стрельбы по радиолокационным системам, артиллерийским установкам и другим военным объектам. Российские транспортные самолеты вылетели из Ирана с соответствующим грузом еще 19 августа, уточняется в публикации WP.

По данным издания, ссылающегося на собеседников, близких к разведке США, в России столкнулись с многочисленными сбоями в работе полученных БПЛА.

Как следует из слов пожелавших остаться анонимными представителей американских спецслужб, после первых проведенных тестов российские военные остались «недовольны», так как некоторые иранские беспилотники оказались непригодны к использованию. При этом в США полагают, что Москва намерена закупить у Тегерана сотни таких БПЛА.