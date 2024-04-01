Восемь человек погибли при столкновении рейсового автобуса со скорым поездом в Ярославской области. Об этом сообщили в МЧС России. Отмечается, что трагедия произошла в селе Берендеево.
«В селе Берендеево столкнулись рейсовый автобус и скорый поезд. Предварительно, погибли все 8 человек из автобуса», — сказано в сообщении спасателей.
Отмечается, что на месте ДТП работают 24 специалиста МЧС России, в том числе психологи, и семь единиц техники.
По данным Северной железной дороги, предварительной причиной аварии стал выезд автобуса на пути перед пассажирским составом.