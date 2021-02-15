Нефть ушла вверх: надолго ли?

Цены на нефть, несмотря на негативные прогнозы экономистов, на удивление растут. Сегодня цена нефти стоит выше $63 за баррель. И в ситуации, когда ряд стран еще в карантине, туристический сектор пока не восстановился, а потребление энергоресурсов не вышло на уровень до пандемии, такая цена считается высокой.

Выше $50 за баррель до пандемии являлось приемлемой ценой для таких государств как Азербайджан, Россия и другие энергодобывающие страны. Сейчас уже цена нефти подскочила до $63 и это еще не предел роста, так как потребление будет расти.

О причинах роста цен на нефть и вероятных пределах этого роста рассказал в интервью # российский эксперт Дмитрий Голубовский.

— Как видим, цены на нефть растут и, вероятно, достигнут $65-70. В чем главная причина этого роста?

— Краткосрочной причиной роста выше $60 за баррель нефти Brent является политика Саудовской Аравии, которая на последней конференции ОПЕК+ взяла на себя обязательства по добровольному ограничению нефтедобычи в дополнение к тем квотам, которые ранее были прописаны в рамочном соглашении. Скорее всего, арабы вместе с американскими инвестиционными банками сделали финансовую ставку на рост нефти, и, благодаря финансовым операциям, скомпенсируют недополученную прибыль.

В то же время, если американцы договорятся с Ираном, и Иран нарастит добычу, цена нефти упадет, но уже с достаточно высокого уровня. И это уже не станет шоком, подобным тому, что случился в прошлом году, или тому, что случился в 2015-м, когда из-за ядерной сделки с Ираном и наращивания поставок иранский нефти цена барреля Brent падала до $30.

В долгосрочной перспективе, однако, есть все фундаментальные предпосылки для восстановления нефтяных цен: рост Китая, ожидаемое ужесточение экологических стандартов добычи в США, недоинвестированность нефтегазовой отрасли. Так что, в долгосрочной перспективе рост цены нефти продолжится вне зависимости от перипетий международной политики.

— Страны еще не вышли из пандемии, но цены уже пошли вверх. Тогда почему цены уходили в минус?

— Главной причиной обрушения цен в прошлом году стало уникальное сочетание крайне неблагоприятных факторов: шоковое падение спроса из-за пандемии на фоне шокового падения финансовых рынков и развала соглашения ОПЕК+. Такое сочетание едва ли повторится когда-либо в будущем, хотя, если эпидемиологическая ситуация в мире начнет снова восприниматься угрожающе, мы можем увидеть просадку нефтяных цен. Но просадка не будет катастрофической и долгосрочной. Я практически исключаю хоть сколько-нибудь долгосрочное падение барреля Brent ниже $40.

— Если санкции с Ирана снимут, цены пойдут вниз?

— Да, но недалеко и ненадолго, потому что картель ОПЕК+ контролирует рынок и Саудовская Аравия готова к такому сценарию.

— Насколько долгосрочно и стабильно цены останутся высокими?

— Текущие цены на нефть нельзя назвать высокими по историческим меркам. Высокие в моем понимании цены – это выше $80 за баррель Brent. Сейчас нефть все еще выглядит недооцененной на фоне других сырьевых товаров. Так что, я думаю, что текущие цены – это опора для дальнейшего восстановления. А учитывая рост глобальной инфляции в зависимости от значительных объёмов денежной эмиссии, можно достаточно уверенно говорить, что среднегодовые цены выше $50 за баррель Brent станут реальностью следующих пяти лет.