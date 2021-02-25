Нефть под 100 долларов снова реальность?

Цены на «черное золото» последнее время демонстрируют уверенный рост, доходя до годовых максимумов, чему способствует надежда на скорое восстановление спроса на нефть на фоне улучшения экономических перспектив. Все больше стран фиксируют снижение темпов распространения коронавируса и постепенно ослабляют карантинные ограничения, стимулируя тем самым спрос на топливо.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена барреля нефти марки «Брент» подорожав на 0,26 доллара, составила 67,30 доллара, на нью-йоркской бирже NYMEX («New York Merchantile Exchange») цена барреля нефти марки «Лайт», повысившись на 0,20 доллара, составила 63,42 доллара.

Дополнительную поддержку оказывает также снижение предложения на рынке, чему, в частности, поспособствовали аномальные холода в Техасе, приведшие к остановке добычи нефти в регионе. В среду минэнерго США сообщило, что добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 19 февраля, опустилась до самого низкого уровня с августа прошлого года и составила 9,7 миллиона баррелей в сутки. Неделей ранее добыча составляла 10,8 миллиона баррелей в сутки.

При этом некоторое давление на нефтяные котировки оказывает тот факт, что данные по коммерческим запасам оказались хуже ожиданий: рост показателя за отчетную неделю составил 1,3 миллиона баррелей, или 0,3%, до 463 миллионов баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов на 5,4 миллиона баррелей. Нефтяной картель ОПЕК+ жестко придерживается взятых на себя обязательств не в пример разногласий, послуживших обвалу нефти весной минувшего года.

Держа цены на текущем достаточно высоком уровне, члены нефтяного картеля получают выгоду, — сказал # экономист Фуад Ализаде:

«В целом же перспективы дорогой нефти весьма заманчивы, а потому нарушать взятые обязательства нефтедобывающие страны не намерены и при определенных условиях нефтяные индексы успешно продолжат рост. В любом случае, коридор цены нефти в ближайшее время будет в районе 55 – 65 долларов за баррель. В целом же ситуация на нефтяном рынке будет стабилизироваться в условиях отсутствия былого раздражителя в виде роста поступлений на рынок сланцевой нефти, потому полагаю, что ценовые тренды будут восходящие. В довесок этому ожидается опосредованный прирост цен на газ, который может быть двукратным. С началом запуска третьего сегмента Южного газотранспортного коридора наша страна от этого только выиграет».

В свою очередь депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов уверен в том, что начало вакцинации вселило надежду на лучший исход в борьбе с пандемией, что в целом повысило интерес инвесторов к нефтяному рынку. «Локализация пандемии может привести к оживлению реального сектора и увеличению спроса на нефть. Последний пакет поддержки в США также укрепил прогнозы восстановления экономики США, крупнейшего в мире потребителя нефти. И это также повлияло на рынок нефти. На сегодняшний день наша страна ежесуточно экспортирует на зарубежные рынки 688 800 баррелей «черного золота», а потому подорожание нефти на мировых рынках сулит Азербайджану больше прибыли», — считает парламентарий.

Если же учесть, что балансирующая цена нефти в бюджете нашей страны составила в текущем году 40 долларов, при более высокой среднегодовой цене на нефть поступления в Государственный нефтяной фонд увеличатся, начнут расти валютные резервы. В этом плане, заметил парламентарий, наметившиеся на рынке нефти тенденции желательны для нефтедобывающих стран. Однако фактор пандемии перевешивает прочие предпосылки в прогнозах цены нефти, считает он.

Между тем Bank of America ожидает подорожания нефти в связи с восстановлением спроса после пандемии коронавируса. Рост цен на нефть прогнозируют также крупнейшие инвестиционные банки Morgan Stanley и Goldman Sachs. В компании SOCAR Trading (торговая «дочка» SOCAR/ГНКАР) считают, что цена нефти может подскочить до 100 долларов за баррель уже в следующем году.

«В этом году цена на нефть достигнет $80 за баррель, поскольку спрос резко возрастет, а производители не смогут немедленно ответить достаточным предложением», — сказал главный торговый директор компании Хаял Ахмедзаде в интервью изданию Bloomberg. По его словам, избыток запасов нефти, накопившийся в 2020 году в ответ на пандемию, будет полностью исчерпан к лету текущего года. В то же время, добавил он, к потрясениям в нефтяной отрасли могут привести и очень высокие цены на сталь.