США разрешили Израилю продать Финляндии систему противоракетной обороны (ПРО) David’s Sling («Праща Давида»). Сумма сделки оценивается в 316 млн евро ($346 млн), сообщает Министерство обороны Израиля.

«Это важный шаг в сторону реализации исторического соглашения между Израилем и Финляндией. <…> Уверен, что оно станет новой вехой в сотрудничестве между нашими странами, которое улучшит наш ответ на глобальные и региональные вызовы», — заявил глава ведомства Йоав Галант, поблагодарив американского коллегу Ллойда Остина за одобрение сделки.

В ближайшее время министерства обороны Израиля и Финляндии, а также компания-производитель Rafael Advanced Systems примут участие в церемонии подписания соглашения о закупках. Точные сроки не называются.

«Праща Давида» — современная система ПРО, которая была разработана Rafael совместно с американскими специалистами. Она способна перехватывать баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники на расстоянии от 40 до 300 км. В мае этого года израильские военные впервые применили систему в боевых условиях, успешно перехватив ракеты, выпущенные с территории сектора Газа.

Финляндия получит адаптированную «Пращу Давида». Она будет доработана совместно с местными специалистами и интегрирована в систему управления войсками страны.

Хельсинки объявил о намерении приобрести эту систему 5 апреля — на следующий день после вступления в НАТО. Власти аргументировали это решение необходимостью укрепления обороны. Ранее «Праща Давида» за рубеж не экспортировалась. (moscowtimes.ru)