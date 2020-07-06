Не завезли?

28 июня 2020 года на сайте # была опубликована статья под названием «Бесплатных лекарств для лечения бессимптомных инфицированных COVID-19 не будет». В статье рассказывалось о том, что бессимптомным больным короновирусом, принимающим лечение на дому приходится покупать лекарства за собственный счет.

После публикации статьи 1 июля 2020 года глава Аппарата минздрава Надир Зейналов заявил о том, что больные, лечащиеся на дому, обеспечиваются лекарственными препаратами бесплатно: “Доставка лекарств предусматривается посредством поликлиник», — сказал Надир Зейналов.

Мы решили проверить, действительно ли бессимптомные больные обеспечиваются лекарственными препаратами бесплатно.

За ответом мы обратились в несколько районных поликлиник, в том числе, расположенных на территории Ясамальского и Бинагадинского районов Баку, так как они являются лидерами по числу заболевших коронавирусом.

Как сообщили # сотрудники расположенной на территории Ясамальского района поликлиники № 19, все больные коронавирусом, живущие на их территории, обеспечены необходимыми лекарствами.

Однако в поликлинике №15 Бинагадинского района нам заявили, что у них нет лекарств, необходимых для лечения больных коронавирусом.

Как сообщили # в расположенной на территории Сабунчинского района поликлинике №12, они могут в день обеспечивать лекарствами только около пяти больных. «А на нашей территории очень много больных коронавирусом. Им придется ждать своей очереди», — сказали нам работники поликлиники.

«Все бессимптомные больные коронавирусом действительно обеспечиваются бесплатными лекарствами» — сказал # главный инфекционист страны Джалал Исаев

Он также отметил, что бесплатное обеспечение больных коронавирусом лекарственными препаратами началось на этой неделе. «Поэтому возможно, в какую – то поликлинику вовремя не завезли необходимые лекарства. Думаю, что данная проблема будет скоро решена», — сказал Джалал Исаев.