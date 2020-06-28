Бесплатных лекарств для лечения бессимптомных инфицированных COVID-19 не будет

В бессмертной комедии Николая Гоголя «Ревизор» попечитель богоугодных заведений, в состав которых входили и больницы, Артемий Филиппович Земляника говорит об отсутствии необходимости давать представителям простонародья дорогие лекарства. «Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет», — говорит попечитель богоугодных заведений.

24 июня 2020 года заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов заявил о том, что в Азербайджане уже приступили к лечению бессимптомных инфицированных COVID-19 в домашних условиях. Контроль над подобными пациентами осуществляют местные поликлиники, отметил замминистра.

28 июня 2020 года TƏBİB (Объединение управления территориальных медицинских отделений) заявил о своем намерении провести мониторинг условий лечения бессимптомных инфицированных COVID-19.

Во время мониторинга, проводимого TƏBİB, больным строго запрещается выходить из дома, и принимать посетителей. Больным и их близким специально назначенные медработники должны дать инструкции по дыхательной гигиене, информировать близких лиц больных о профилактике болезни.

Ухаживать за больным должен кто-то один из членов семьи, который тоже должен пользоваться индивидуальными защитными средствами.

В заявлении TƏBİB ничего не говорится о том, кто должен обеспечивать больных лекарствами во время лечения на дому.

Отметим, что лечение на дому применяется в России и во многих странах Европы. Но в этих странах такие больные обеспечиваются всеми необходимыми лекарствами со стороны государства.

Так 16 июня 2020 года правительство Великобритании одобрило препарат дексаметазон для лечения коронавируса.

По данным Министерства здравоохранения страны, испытания показали, что дексаметазон значительно снижает риск смерти среди пациентов, которым необходимо кислородное лечение.

Все бессимптомные инфицированные COVID-19 получающие лечение в домашних условиях в Великобритании были бесплатно обеспечены этим лекарством.



9 апреля 2020 года Министерство здравоохранения России выпустило пятую версию методических рекомендаций по коронавирусу, в которых выделило несколько препаратов, которые могут быть рекомендованы к использованию.

Препаратами, рекомендованными Минздравом являются «Хлорохин», «Гидроксихлорохин», «Лопинавир+Ритонавир», «Азитромицин». Все бессимптомные инфицированные COVID-19 получающие в России лечение в домашних условиях были бесплатно обеспечены этими лекарствами.

Мы решили выяснить, собирается ли TƏBİB обеспечивать бессимптомно инфицированных COVID-19 бесплатными лекарствами?

Для получения ответа на интересующий нас вопрос мы попытались связаться с руководителем пресс- службы TƏBİB Раваной Алиевой. Но, к сожалению, наша попытка связаться с ней оказалась тщетной. Тогда мы решили обратиться в местные районные поликлиники, так как согласно заявлению заместителя министра здравоохранения Виктора Гасымова, именно этим учреждениям поручен контроль над лечением бессимптомных инфицированных.

Как заявили нам сотрудники поликлиники №12, больные коронавирусом не обеспечиваются бесплатными лекарствами. Это подтвердили также работники поликлиники №9.

Согласно заявлению TƏBİB, ухаживать за больным должен кто-то один из членов семьи, который обязан пользоваться индивидуальными защитными средствами. Так как государство отказывается обеспечивать бессимптомных носителей вируса бесплатными лекарствами, то членам семьи больного придется не только ухаживать за ним, но и покупать ему лекарства.

По мнению доктора медицинских наук, профессора Адиля Гейбуллы, все лекарства бессимптомно инфицированным COVID-19 должны быть бесплатными. «Государство заявило, что взяло борьбу с пандемией под свой контроль. Это означает, что все лекарства для больных коронавирусом должны быть предоставлены государством», — сказал Адиль Гейбулла.

По мнению главного инфекционистра страны Джалала Исаева в предоставлении бесплатных лекарств бессимптомно инфицированным COVID-19 нет необходимости. «Они нуждаются в лекарствах для укрепления иммунной системы. А эти лекарства достаточно дешевые», — считает главный инфекционист.