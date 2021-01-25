«Не виноватый я» — бывший глава МО Армении оправдывается, хотя…

Отправленный в позорную отставку после завершения 44-дневной войны ныне экс-министр обороны Армении Давид Тоноян решил ответить главе МИД России Сергею Лаврову относительно слов последнего о контрпродуктивности эмоциональных заявлений по Карабаху, таких как — «новая война, новые территории», — некогда сказанных бывшим министром.

Так, в интервью «Медиамаксу» Тоноян напомнил, что данное заявление он сделал полтора года назад на встрече с армянской общиной США, и оно было ответом на «каждодневную агрессивную риторику азербайджанского руководства, на его угрозы решить конфликт военным путем».

«Как бы ни утверждали Алиев и некоторые политические круги в Армении, это заявление не могло быть реальной причиной возобновления войны. С тем же успехом войны можно было ждать каждый день, так как азербайджанские лидеры постоянно говорили о военном решении. Более того, в мире десятилетиями «не замечают» заявления Алиева, согласно которым «Ереван – исконная территория Азербайджана», — отметил Тоноян.

Как видим, слова Тонояна отражают его убогий взгляд на решение конфликта. Азербайджан достаточно долгое время терпел армянскую оккупацию, циничное и наглое игнорирование Ереваном соответствующих резолюций СБ ООН, умышленное затягивание переговорного процесса с целью выиграть время, а также провокационные высказывания руководства Армении, включая Тонояна.

Теперь же задетый словами главы МИД России, Тоноян неумело оправдывается тем, что в Азербайджане говорили о военном решении нагорно-карабахского конфликта. На самом же деле руководство Азербайджана не исключало военного решения конфликта в случае нерезультативности переговорного процесса.

Вместе с тем недалекому Тонояну хватает наглости заявлять и о том, что «именно Азербайджан отказался от политического урегулирования конфликта, инициатором нарушения переговорного процесса был Ильхам Алиев, а также оказавшая ему помощь Турция». Но, неуклюже оправдываясь, экс-министр забывает, что эти слова он произнес сразу после встречи лидеров Азербайджана и Армении в Вене, которая завершилась тем, что стороны выразили готовность продолжать прямой диалог по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. А слова Тонояна показали, что Армения не готова к мирным переговорам.

К такому выводу пришли многие, включая и МИД России, чей глава и заявил об этом во всеуслышание. Тонояну также не стоит забывать и об оценке действий Армении в июле 2020 года в Товузском направлении азербайджано-армянской границы. Этот инцидент не был случайным. Это было очередное наглядное проявление военной агрессии Армении против Азербайджана и ответственность за это лежит на Тонояне. А сам факт его неуклюжего оправдания лишний раз подтверждает правоту Азербайджана, который после долгого терпеливого ожидания урегулирования конфликта за столом переговоров, освободил свои земли военным путем.