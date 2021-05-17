Не умру я, мой друг, никогда…

При участии Института мировой литературы им. А.М.Горького Российской академии наук и функционирующей в нем Есенинской группы, изучающей жизнь и творчество Есенина и за последние 20-25 лет внесшей неоценимый вклад в мировое есениноведение несколькими крупными проектами (Полное собрание сочинений С.А. Есенина и Летопись жизни и творчества С.А. Есенина), началось осуществление еще одного фантастического проекта – вышел в свет 1-й выпуск «Есенинской энциклопедии».

Издание приурочено к 125-летию со дня рождения Сергея Есенина и посвящено памятным местам и литературным топонимам великого русского поэта.

Есенин очень любил путешествовать. Но сколько бы он не путешествовал, каким бы уважением его не окружали везде, какие бы не делали различные предложения, сулившие высокий уровень жизни и славу за границей, когда многие грезили мечтами о Европе и Америке, Родина все равно тянула его к себе как магнит, и поэт вернулся домой, как он сам говорил, объездив всю Европу, кроме Испании.

Самой большой любовью поэта была любовь к родине, бесконечное влечение к природе. Искреннюю любовь, нежность и теплоту он чувствовал лишь на родной земле.

Рассказывая о стихах Есенина, посвященных любви к Родине, С.Ф.Турабов – неутомимый исследователь азербайджано-русских литературных связей писал: «Эту любовь (любовь к родине — И.И.) поэт выразил с такой впечатляющей, поразительной силой, что сам Пушкин поставил бы свою подпись под его стихами».

Почти каждое из его произведений имеет свою судьбу, свою историю, каждое стихотворение – эпизод из жизни поэта. Неслучайно, описывая свою жизнь в автобиографии, написанной в октябре 1925 года, поэт в заключение говорит: «Что касается остальных автобиографических сведений, они в моих стихах».

Поэтому издание энциклопедии, содержащей полные сведения о городах, селах, населенных пунктах, морях, реках, озерах и т. д., которые посетил великий русский поэт на родине и в других странах, или бывал там проездом, о литературных топонимах, связанных с идейно-художественным содержанием и поэтикой произведений Есенина, а также о реальных географических топонимах, встречающихся в творчестве и биографии поэта, является одним из чрезвычайно важных вопросов, стоящих перед современным есениноведением, с точки зрения восприятия и изучения литературно-поэтического наследия этого великого мастера слова.

В данном выпуске энциклопедии посредством 357 статей дается исчерпывающая информация о 442 топонимах. Учитывая, что в рамках проекта «Есенинская энциклопедия» в целом будет написано более 2500 статей, важность и ценность данного проекта не нуждается в дополнительных доказательствах.

Этот проект имеет большое значение, как для простых любителей поэзии, так и для специалистов, есениноведов, исследователей, изучающих литературно-поэтическое наследие Есенина. Каждая информация, приведенная здесь, отражает какой-то момент жизни великого поэта, события, связанные с ним, а иногда и определенный период его жизни, способствует более правильному, полному изложению и объективному пониманию различных событий, связанных с жизнью поэта. С помощью этого издания можно шаг за шагом проследить всю жизнь великого поэта на его родине, в России и за ее пределами. Материалы, содержащиеся в книге, имеют несомненную ценность с точки зрения изучения взаимовлияния отдельных литератур и культур на мировоззрение и творчество поэта.

Эта книга является большим подарком и для азербайджанских любителей поэзии Есенина и есениноведов.

Известно, что Есенин несколько раз бывал в Баку, жил и творил здесь, с его участием проводились мероприятия, встречи, поэтические вечера, в бакинской прессе публиковались его стихи, материалы о его творчестве. Печатным органом, где Есенин чаще всего публиковал свои произведения, была издаваемая именно в Баку газета «Бакинский рабочий», в которой в 1924-25 годах были опубликованы 45 его стихотворений.

Бакинский период, оставивший достаточно глубокий след в жизни и творчестве Есенина, занимает особое место в общем творчестве поэта, являясь самым плодотворным и интересным его периодом. И поэтическое наследие Есенина, достаточно богатое в целом, по сути без бакинского периода выглядело бы несколько неполным. И в этом смысле этот период не идет ни в какое сравнение с каким-либо другим периодом жизни и творчества Есенина, наверное, кроме детства поэта.

В этом выпуске энциклопедии дается информация об Азербайджане, где поэту было «хорошо бродить среди покоя голубой и ласковой страны», о любимом Баку, который великий поэт сладко воспевал («Я готов поклясться Чистым сердцем, / Что фонари прекрасней звезд в Баку»), о прекрасном Мардакяне, где он создавал свои лучшие произведения, где сейчас находится «Азербайджано-Российский Центр Литературных Связей имени Сергея Есенина» и дом-музей поэта, о Каспийском море, которое поэт любил как верного друга («Ведь Каспий защитник и друг в беде»), о Балаханах, чью любовь обещал пронести в сердце до конца своей жизни («Но донесу, как счастье, до могилы / И волны Каспия, и балаханский май»), о Востоке, Персии, Багдаде, Босфоре, Ширазе, Хорасане, Тегеране, которые он также воспевал в цикле «Персидские мотивы», признанным в азербайджанской литературной критике безоговорочным шедевром его творчества.

С большим удовольствием хотим отметить, что первый в истории праздник поэзии Есенина был проведен именно в Азербайджане, 4 октября 1972 года в Мардакяне, в рамках Дней культуры России. Отметим также, что музей Есенина в Мардакяне – первый официальный музей, который начал функционировать за пределами России – родины поэта. И это, будучи одним из важнейших литературно-культурных событий, предпринятых в Азербайджане на пути увековечения имени великого поэта, является также ярким примером искренней любви азербайджанского народа к великому русскому поэту.

Над Есенинской энциклопедией совместно с Есенинской группой, действующей в Институте мировой литературы имени М.Горького, с большим энтузиазмом и энергией работали и сотрудники Государственного музея-заповедника Сергея Есенина, расположенного в селе Константиново Рязанской области, где родился поэт. Иллюстрации, приведенные в книге, и использование интересных и в основном не известных широкой публике фотографий из фонда музея еще больше оживляют книгу, погружают читателей в увлекающее и захватывающее творчество Есенина.

Книга изящно оформлена, и в полиграфическом отношении также отвечает самым высоким стандартам. Уверен, что она будет интересна и доставит огромное удовольствие всем, кто любит Есенина.

Выражаю глубокую признательность от имени всех азербайджанских любителей поэзии Есенина тем, кто работал над этим бесценным проектом, подарком всем, кто занимается творчеством Есенина во всем мире, – научному и ответственному редактору книги, руководителю Есенинской группы Н.И.Шубниковой-Гусевой, научному секретарю группы, редактору данного выпуска, моему другу Максиму Скороходову, всем членам группы, редакционной коллегии, техническим работникам, всем сотрудникам Государственного музея-заповедника Сергея Есенина, одним словом, всем тем, кто вложил труд и душу в осуществление этого крупного проекта.

Хочется также поблагодарить Правительство Рязанской области, профинансировавшее реализацию этого проекта.

Исахан Исаханлы

Лауреат международных есенинских премий