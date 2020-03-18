Не так страшен черт, как его малюют…

Безусловно, досконально ситуацию в мире, связанную с эпидемией коронавируса, знает Международная Организация Здравоохранения (ВОЗ), а в стране, оперативный штаб, созданный по распоряжению президента. От нас же требуется лишь максимально выполнять требования и рекомендации этих двух организаций.

Конечно же, главным требованием или незыблемым законом не только этих дней, вообще, всех массовых угроз и вызовов является одно: не паниковать!

Опыт самых различных стран и государств, тщательный, всесторонний анализ эволюции и результатов более массовых угроз, в том числе, медицинских эпидемий, показывает, что только тогда, когда самые сложные ситуации находятся под контролем, когда они бывают в управляемом состоянии, потери бывают минимальными.

Поэтому вновь, повторно отмечаем, что от общества в первую очередь требуется выполнять требования международных и местных структур.

В Азербайджане ситуация находится под строгим контролем правительства и у нас нет местных источников заражения. Но тут есть одна очень тонкая деталь.

Мы еще не привыкли к решениям сложных, неадекватных ситуаций, признаться, порою даже сами не желаем этого, потому что простые или упрощенные ситуации требуют меньше усилий и энергии, поэтому выглядят более привлекательными. С этой точки зрения, легче и «лучше» всего взять и все запретить: приостановить работу структур государственного и частного сектора, изолировать местные административные единицы, одним словом, полностью заморозить общественную и политическую жизнь…

Конечно, иногда сами проблемы непосредственно диктуют собственные способы и механизмы борьбы с ними, но все же мы должны стремиться к тому, чтобы общество и государство не потеряли свою функциональность и структурированность, потому что даже тотальные запреты иногда вызывают совсем уж противоположные тенденции; нагнетают общественно-политическую атмосферу в стране, увеличивают среди людей такие психологические синдромы, как депрессия или стресс, и в итоге медицинская эпидемия становится триггером социального кризиса, что нам, конечно, абсолютно не нужно. Будем надеяться, что в самые ближайшие сроки процесс удастся взять под контроль.

Теперь в Китае процесс постепенно идет к нормализации, вызывает тревогу ситуация только в европейских странах.

Но думается, что и тут скоро наступит стабильность или же существенное снижение темпов заражения и потерь. На этот вывод наводит несколько обстоятельств: во-первых, мозговые центры в области медицины усиленно работают над вакциной.

Во-вторых, уверены, что сами общества проявят культуру массового поведения.

Главным, конечно, является то, чтобы была гармоничная согласованность, потому что, если работа правительств и государств будет скоординирована, если будет полное взаимопонимание между правительствами и обществами, тогда можно однозначно утверждать, что и процессы в европейских странах скоро будут взяты под контроль.

Уместно напомнить, что сотни лет назад человечество преодолело более страшные эпидемии, чем этот коронавирус — чума, холера, одно только упоминание о которых позволяет представить масштабы катастрофы. Разве можно предположить, что оно не справится в XXI веке с такой эпидемией, как коронавирус?..

Конечно же, справится. Число людей, погибших от эпидемии коронавируса, составляет всего несколько тысяч. А это значит, что не так страшен черт, как его малюют.

Безусловно, даже смерть одного человека по сути является трагедией. Поэтому мы не должны забывать, что, выполняя требования соответствующих структур, проявляя ответственность и бдительность, мы защищаем не только собственную жизнь или же жизнь наших близких, нет, мы защищаем жизни других людей, даже может быть, всего человечества. Ведь еще в Талмуде сказано: спасший жизнь одного человека, спасает все человечество…

Безусловно, порою временные ограничения вызывают определенное недовольство. Но надо постоянно помнить, что они временны и необходимы лишь с точки зрения обеспечения задач национальной безопасности.

Во всех документах по правам и свободам человека даже отмечено, что право и свободы человека могут быть временно ограничены с целью защиты национальной безопасности.

И не стоит забывать такой важный момент, что главным, приоритетным правом человека является, в первую очередь, право на жизнь – если уж оно не будет надежно обеспечено, тогда можно ли говорить о других правах и свободах людей?!.