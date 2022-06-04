Памятники, посвященные сценам из полюбившихся фильмов и вызывающие приятную ностальгию, стали повсеместным трендом. Не избежал подобной инновации и Баку. Так, в мае 2010 года для привлечения российских туристов в Ичери-шехер был установлен памятник известному советскому киноактеру Юрию Никулину. Он появился на месте съемок известной советской кинокомедии «Бриллиантовая рука», где герои Юрия Никулина и Андрея Миронова падали с криком «Черт побери!» у «аптеки» контрабандистов.

Одновременно в Ичери-шехер появился памятник одному из символов Баку советских времен – Гядешу. Памятник изображал мужчину с четками в руках и в кепке «аэродром», который, задрав ногу, прислонился к стене.

Однако, не успели жители и гости Баку порадоваться появлению этих памятников, как буквально через несколько дней их убрали, не потрудившись дать внятное объяснение этому шагу.

На днях автор этих строк посетил историко-архитектурный заповедник «Гала» и совершенно случайно столкнулся с памятником «Гядеш»у в местном этно-кафе. Сравнив в Сети редкие фотографии, которые жители Баку смогли сделать за короткий период нахождения «Гядеш»а в Ичери-шехер, можно убедиться, что ныне находящийся в историко-архитектурном заповеднике «Гала» памятник, есть тот самый.

Вполне логично, что обнаружив «Гядеш»а нельзя было не поинтересоваться и судьбой памятника Юрию Никулину. Однако получить ответ на этот вопрос в пресс-службе государственного историко-архитектурного заповедника «Ичери-шехер» не удалось, хотя автор этих строк ждал ответа целую неделю.

В последние годы Азербайджан придает особое значение развитию туризма. Несмотря на то, что пандемия COVID-19 внесла свои коррективы, Азербайджану есть чем приятно удивить и восхитить иностранных туристов. Тем более, что посредством познавательного туризма человек узнает о жизни, культуре, обычаях другого народа. Туризм, таким образом, является важным средством создания культурных связей и международного сотрудничества, что актуально для Азербайджана.

Несмотря на то, что российские туристы в большинстве своем предпочитают проводить свой отдых в Грузии и Армении, но у Азербайджана есть прекрасные возможности для привлечения этого потока. К примеру, в том же 2010 году жители российского города Ярославль на свои средства воздвигли памятник сантехнику Афоне и штукатуру Коле из советского кинофильма «Афоня».

Ярославль в 1975 году стал живой съемочной площадкой для этого кинофильма. Многие любимые и хорошо запомнившиеся сцены были сняты на Которосльной набережной, недалеко от которой установлен данный памятник. Идею воздвижения памятника преподнесли сами жители Ярославля, среди которых задолго до решения об установке постамента, провели опрос о том, какой персонаж в их воображении может служить олицетворением обычного жителя города.

Подобные памятники полюбившимся киногероям в России сплошь и рядом. К примеру, у московской гостиницы «Юность» стоит памятник дворнику Тихону из кинофильма «12 стульев», которого сыграл Юрий Никулин. А на прилагаемой табличке к памятнику выбита крылатая фраза Тихона: «Кому и кобыла невеста». К слову, автором этого памятника является наш соотечественник Катиб Мамедов.

Как видим, этот способ привлечения туристов очень популярен и вне всякого сомнения дает ожидаемый эффект. В Баку снималось такое количество советских и российских фильмов (https://www.urban.az/cinema/20-mirovyh-filmov-snyatyh-na-ulicah-baku-6448), что даже можно организовать отдельный тур по местам киносъемок. Представляется, что это очень заинтересует туристов из бывших республик СССР, которые получат массу впечатлений. Так почему же для привлечения туристов не использовать все тот же памятник из фильма «Бриллиантовая рука»? Осталось только, чтобы в государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичери-шехер» ответили на вопрос по поводу дальнейшей судьбы этого памятника.