Интервью с украинским политтехнологом, экспертом Центра противодействия информационным агрессиям «AM&PM» Александром Курбаном.

— Как вы оцениваете недавнее заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара может организовать диалог Владимира Путина и Владимира Зеленского?

— Такая перспектива является достаточно интересной для Украины. В предложении Анкары выступить в качестве посредника на переговорах Москвы и Киева по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта и предоставить свою территорию для встреч, есть рациональное зерно. И оно состоит в том, что минскую переговорную площадку пора закрывать и переносить в другое место. При нынешних обстоятельствах, когда Беларусь превращается не просто в союзника Кремля, а в один из субъектов Российской Федерации, дальнейшие встречи в Минске будут выглядеть как легитимизация режима Лукашенко.

Большой интерес Турции в этом вопросе очевиден. Формируя вокруг себя союз тюркских стран и народов, Анкара превращается в мощный геополитический центр и уже очень скоро сможет на равных соперничать с США и Китаем. Перетянув на себя инициативу в решении спора РФ с Украиной и ее западными союзниками, Турция получит дополнительные преференции и возможно даже в перспективе сможет подвинуть ЕС со второго места в списке союзников Украины. Так же важное значение имеет перспектива получения Украиной статуса наблюдателя в Тюркском совете.

Фактически, сегодня Турцию уже в некоторой степени можно считать адвокатом Украины, прежде всего в вопросах защиты крымских татар. Так же важное значение имеет широкое экономическое сотрудничество и взаимодействие с Украиной в сфере производства вооружений.

— На днях Украинский центр аналитики и безопасности (УЦАБ) опубликовал данные о том, что в Донбассе на стороне сепаратистов воюют граждане Армении. Как вы прокомментируете это?

— Для наемников не существует понятия национальной чести и гордости. Наёмник не может представлять свою страну в военном конфликте. Его родина – там, где платят больше. Нам все равно какая национальность у тех, кто стреляет в наших солдат на линии разграничения и грабит оккупированные районы Луганской и Донецкой области. Все они наши враги, а с врагами поступают так, как они этого заслуживают.

Для нас не так опасны армянские наемники на Донбассе, как то, как официальный Ереван голосует в ООН и ОБСЕ по вопросам оккупации Крыма и войны на Востоке Украины. Такого рода поддержка Арменией российской агрессии для нас является неприемлемой и непонятной. Непонятной потому что официально нынешняя армянская власть декларирует прозападную политику. А поддержка российской агрессии против Украины абсолютно не приемлема сегодня для Запада.

— В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовящемся госперевороте, в котором замешан олигарх Ринат Ахметов. Хотелось бы узнать ваши мысли по этому поводу.

— Формулировки, которые использовались при озвучивании этой новости представителями украинской власти, были весьма расплывчаты и непонятны. Никто и никогда прямо не обвинял Ахметова в заговоре. Говорили о том, что украинского олигарха втягивают, используют его имя или даже пытаются использовать его деньги для финансирования антиконституционных действий неких пророссийских сил в Украине. Особо показательным были комментарии данной ситуации президентом Украины Владимиром Зеленским, данные им на пресс-марафоне, состоявшемся 26 ноября. Когда ему задавали вопросы на эту тему, порой казалось, что президент Украины, отвечая на них не обвиняет Ахметова, а извиняется перед ним. И это не удивительно. В руках Ахметова сконцентрировано слишком много ресурсов и влияния, чтобы вот так запросто обвинить его в госизмене и отправить за решетку.

Безусловно, на Ахметове лежит большая доля вины за то, что произошло в 2014 году в Донбассе. Прежде всего, за то, что он не использовал своего влияния для стабилизации ситуации. И наоборот, всячески поддерживал сепаратистские настроения. Его призыв к официальному Киеву, «услышать Донбасс», тогда звучал как прямая поддержка российской агрессии. Позже, после того, как он потерял большинство своих бизнес-активов на оккупированных Россией территориях, его риторика резко поменялась. Ахметов занял четкую проукраинскую позицию, финансировал проекты, направленные на стабилизацию ситуации на подконтрольных Украине территориях и в серой зоне Донбасса. Его помощь в расколе пророссийской партии «Оппозиционная платформа» так же трудно переоценить. Благодаря его стараниям, пророссийский кандидат Юрий Бойко не вышел в финал президентских выборов в 2019 году.

Именно Ахметов спас этой осенью украинскую энергетику от полного коллапса, закупив по всему миру необходимое количество угля для украинских электростанций. Сегодня он активный сторонник независимости и экономического суверенитета Украины.

Реальная причина атаки Офиса президента Украины на Ахметова лежит в другой плоскости. Тут нет политики, это типичная война между олигархами. Просто главный спонсор предвыборной президентской кампании Зеленского и парламентской кампании провластной партии «Слуга народа» украинский олигарх Игорь Коломойский пытается подчинить себе бизнес-империю Ахметова. И для решения этой задачи он выбрал, на его взгляд, беспроигрышную стратегию – обвинить Ахметова в подготовке госпереворота на фоне очередного обострения российско-украинской гибридной войны.

— Как вы оценивает итоги сочинской встречи между лидерами Азербайджана, России и Армении?

— Результаты трехсторонней встречи безусловно имеют важное значение для дальнейшего урегулирования ситуации в Карабахе. Трехсторонняя группа высокого вицепремьерского уровня, разблокирование транспортных коридоров, решение вопросов по беженцам, это то, что сегодня позитивно воспринимается мировой общественностью. Однако, все прекрасно понимают, что за всем этим подтекстом идёт четкое понимание того, что Россия уходит из Южнокавказского региона. И это очевидно.

Искренне желаю дружественному народу Азербайджана скорейшего завершения процесса всесторонней реинтеграции отвоёванных территорий Карабаха, мира и процветания.