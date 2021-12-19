Российское внешнеполитическое ведомство в пятницу опубликовало проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Москва своей инициативой по гарантиям предлагает НАТО и США начать отношения с чистого листа, приводит РИА Новости слова замглавы российского МИД Сергея Рябкова.

«От прошлого надо нашим коллегам с той стороны отрешиться, взглянуть на все по-новому и начать, если хотите, писать наши отношения с чистого листа, используя даже не в качестве отправной точки, а в качестве платформы и базы основы будущей договоренности то, что нами положено на бумагу, передано и сегодня опубликовано», — сказал Рябков на брифинге, посвященном инициативам России по гарантиям безопасности.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь в Украине, угрожающих России вооружений.

Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

В среду на встрече Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.

Ранее Рябков заявил РИА Новости, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

В общем, очевидно — Кремль хочет очень многого, причем уже имеет наглость заявлять об этом в открытую, как будто так и надо. О чем это свидетельствует? Видимо, о том, что Москва уже не чувствует абсолютно никакой готовности Запада отвечать на подобную риторику самым жестким образом. Ведь то, что руководство РФ сейчас называет «гарантиями безопасности», по сути является указанием НАТО пределов, до которых этому блоку позволено приближаться. Это издевательство. Потому что, во-первых, есть суверенные государства, которые вправе сами выбирать, в какие союзы им вступать, а в какие – нет. И среди них есть Украина и Грузия, которые этим правом обладают как любая другая страна на планете, и территории которых эта самая Россия оккупирует. А, во-вторых, НАТО – по своему потенциалу вовсе не та сила, которой Москва может ставить хоть какие-то условия. Ведь в Североатлантический альянс входят сразу несколько государств, официально обладающих ядерными вооружениями. И вот им Кремль сегодня назидательно предъявляет какие-то удобные для себя условия. С какой стати? Почему вообще Москва позволяет себе такое? И как такое стало возможным? Не пришло ли время проснуться? Разве это не те вопросы, которые пора уже задать себе лидерам самых влиятельных держав Запада, и хоть как-то приструнить, по мнению западных аналитиков, зарвавшегося диктатора?

На эти вопросы # согласились ответить известные иностранные эксперты.

Владислав Иноземцев, российский политолог, руководитель Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук, социолог:

— Это хорошие вопросы, на которые у меня нет на сегодняшний день ответов. Потому что, на мой взгляд, Москва, выступив с подобными инициативами, нарушила сразу несколько очень важных принципов. Во-первых, если вы хотите начинать переговоры о каком-то ограничении сфер влияния и о каких-то гарантиях, это лучше всего делать, конечно, не публично. Потому что, если такие условия выставляются заранее и во всеуслышание, вы не оставляете своему оппоненту ничего иного, кроме как отказаться вести такие переговоры.

С другой стороны, действительно непонятно, почему Москва решила вернуться к ситуации 1997 года, то есть почти четверть века спустя, хотя до этого она совершенно не возражала против подобного рода шагов, и Путин сам неоднократно, выступая на различных международных конференциях и в Бундестаге еще в 2001 году, тоже подчеркивал, что расширение Европейского Союза и западных институтов безопасности для России вполне приемлемо.

То есть, в данном случае мне кажется, что речь идет не столько о блефе, сколько о некоей потере чувства реальности со стороны Кремля, потому что сейчас, видимо, в российском руководстве взяли верх достаточно радикальные силы, которые хотят серьезного перелома в отношениях с Западом.

И в данном случае мне кажется, судьба этих инициатив будет довольно печальной, потому что, конечно, США ни в коем случае не могут подписать такого рода соглашение, поскольку они не отвечают за политику НАТО в полном смысле, а проект назван соглашением между именно Россией и Соединенными Штатами. Москва хочет общаться только с Вашингтоном и ни с кем больше, потому что Путин считает себя величайшим политиком современности, который не собирается разговаривать ни с Брюсселем, ни с отдельными европейскими политиками, и тем более с политиками стран Центральной и Восточной Европы.

Поэтому, еще раз говорю, моё ощущение, что этот документ — результат серии ошибок. Принят он не будет. Переговоры может быть будут начаты в режиме каких-то консультаций, но не на высшем уровне. До того, чтобы сесть за один стол Путину, Байдену и руководителям НАТО и ряда государств Европы, я думаю, дело вообще не дойдет.

Какие последствия это может иметь? Ну, мне сложно сказать. Конечно, Запад уже объявил, как он ответит на вторжение России в Украину. Более того, я абсолютно уверен, что Россия не имеет намерения вторгаться – слишком дорогой будет цена этого для самой РФ. У меня нет предположений, чем это всё может закончиться, но то, что это неадекватная оценка реальности, на мой взгляд, очевидный факт.

Юрий Фельштинский, американский историк, публицист:

— Путин пробует разговаривать с коллективным Западом с позиции силы. Нельзя сказать, что для него это неестественно и неправильно. Подполковник КГБ, ставший президентом ядерной державы, иначе вести себя просто не умеет. Всю свою сознательную жизнь в ведомстве госбезопасности его учили тому, что добиться чего-либо можно только хитростью, обманом и силой. Открытые честные переговоры – это не для Путина. Но в поведении Путина и, соответственно, в позиции российского руководства я вижу несколько слабых мест.

Начать отношения с Западом «с чистого листа», как требует замглавы российского МИДа Сергей Рябков, абсолютно невозможно. Рябков уже неоднократны выступает публично с позиций российского «ястреба» с различными экстремистскими и провокационными требованиями. Кремлем ему, видимо, определена такая специфическая роль. Своими провокационными заявлениями он прощупывает, на что и как реагирует коллективный Запад.

Запад никогда не «согласится» на пересмотр границ, образованных после 1991 года самой историей, прежде всего развалом Советского Союза, к которому Запад отношения не имел, а имела КПСС, развалившая с помощью КГБ свою же собственную империю. Запад никогда не давал обещания ни Горбачеву, ни кому бы то ни было еще не расширять НАТО. После падения советской власти НАТО вообще перестал быть чисто военным союзом, направленным против СССР.

Я хотел бы напомнить, что премьер-министр России Путин в 1999 году сделал заявление о том, что Россия рассмотрит вопрос о вхождении в НАТО. На апрельском Бухарестском саммите 2008 года (который Рябков теперь требует «дезавуировать»), Путин выступал как один из приглашенных туда мировых лидеров.

Это был именно тот саммит, где руководство НАТО заявило о невключении в НАТО Грузии и Украины, и не только потому, что против этого возражал Путин (но и поэтому тоже).

Однако летом 2008 года статус-кво был нарушен самой Россией, начавшей против Грузии военные действия.

Здесь важно подчеркнуть, что Советский Союз, как и постсоветская Россия, всегда вели и ведут исключительно «гибридные войны». Сейчас мы уже привыкли к этому термину и считаем его путинским нововведением. На самом деле нововведением был именно термин. Советское нападение на Польшу в сентябре 1939 года под предлогом защиты «украинских и белорусских братьев»; оккупация стран Балтии в 1940 году в рамках выполнения условий «пактов о взаимопомощи» 1939 года; нападение СССР на Финляндию как «ответ на провокации финляндской военщины» якобы начавшей обстрел советской территории; вторжение в Румынию для возвращения потерянной в 1918 году Бессарабии и захвата новых румынских территорий, никогда ранее ни России, ни СССР не принадлежавших – это и были типичные «гибридные войны», начатые Сталиным без объявления войны и войной ни разу не названными ни советской прессой, ни советскими историками. То же самое было проделано в военном конфликте с Грузией в 2008 году и при вторжении в Украину в 2014-м. В смысле тактики захватов ничего не изменилось.

Сейчас российское руководство устами Рябкова требует от западных стран согласиться с правом России пересматривать в одностороннем порядке границы 1991 года; декларировать отказ от включения в НАТО новых членов; требовать прекращения поставок вооружения украинской армии, против которой Россия с 2014 года ведет «гибридную войну», захватив в Украине два важных наступательных плацдарма: Крым и Донбасс. Подкреплены эти требования сосредоточением на границе с Украиной примерно 100-тысячной армией и неоднократными угрозами, исходящими от российского руководства, начать термоядерную войну, если требования России не будет выполнены.

Здесь важно уточнить некоторую фактическую сторону вопроса. НАТО не давал Михаилу Горбачеву гарантий того, что не будет расширяться. Этого не могло быть по крайней мере потому, что Горбачев был президентом СССР и на момент нахождения Горбачева у власти вопрос о распаде СССР не стоял. Событие это произошло уже после того, как Горбачев ушел в отставку. Так что, такие обещания теоретически могли быть даны только Борису Ельцину. Но и Ельцину они никогда не давались. Единственное обещание, которое действительно давалось, это обещание России гарантировать неприкосновенность границ Украины, если Украина откажется от ядерного оружия. Документ этот был подписан в Будапеште 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США и назывался «Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия».

Статус-кво, созданный этим документом, был нарушен Россией в марте 2014 года, когда Россия вторглась в Украину.

Только после этого США стали оказывать Украине некоторую военную поддержку, очень несущественную, символическую. О наступательных видах вооружений (на чем настаивает российская сторона) речь при этом не шла и не идет. Украине предоставляются (подчеркиваю, что в очень ограниченных размерах) исключительно оборонительные виды вооружений. Так что лить крокодиловы слезы по поводу того, что договоры нарушает НАТО и Украине поставляются наступательные виды вооружений, Рябкову и «РИА Новости» не стоит. Это откровенная ложь и дезинформация.

Всё это возвращает нас к вопросу о реальных планах Путина и о том, являются ли подготовительные военные мероприятия России на границе с Украиной и пропагандистская атака Рябкова, «РИА Новости» и всех прочих идеологических крыльев российского руководства предвестием войны или блефом, прощупывающим уровень готовности НАТО защищать Украину (а может быть и не только Украину).

Давайте рассуждать. Если бы Россия действительно была бы готова начать термоядерную войну и не боялась бы военного столкновения с НАТО, уже сегодня была бы захвачена Беларусь, выводящая Россию к западноевропейским границам и сегодня являющаяся главным буфером между Россией и НАТО, и атакованы страны Балтии. Так как этого до сих пор не произошло, следует считать, что Россия не ищет прямого и очевидного столкновения с НАТО.

Если бы Россия чувствовала себя уверенно в отношении своих возможностей победить быстро и легко в войне с Украиной, она не занималась бы дипломатическим запугиванием НАТО неизбежной войной, а тихой сапой начала бы наступление из Крыма и Донбасса в попытке реализовать, наконец, планы провалившейся кампании 2014 года. Потому что войска уже сосредоточены, и вроде бы ничто не мешает им начать наступление на Киев, если есть уверенность в победе. «Разрешения» от НАТО захватить Украину Путин всё равно не дождется.

«Гарантии безопасности» от НАТО Путину не нужны. Во-первых, на Россию никто после 22 июня 1941 года ни разу не нападал. Во-вторых, ни в какие «гарантии» Путин всё равно не верит и не поверит, так как сам он всегда все договоры нарушает, всегда всех обманывает, и ожидает того же от своих противников. Под «гарантиями безопасности» и «отказом от расширения НАТО» Путин на самом деле подразумевает формальное разрешение, гарантирующее право России захватывать страны по своему усмотрению без риска наткнуться на противостояние Запада.

Мне кажется, что такие обещания Путину даны быть не могут, причем это даже не имеет отношения к тому, слаб или силен Запад. Просто Путин, как сказала про него в 2014 году Ангела Меркель, живет в другом мире, в мире 1939 года. Этого мира уже нет, он погиб в 1945 году вместе с разгромом гитлеровской Германии. Воссоздать его в 2021 году усилиями Кремля и МИДа России невозможно.

Путин этого никогда не поймет, и чем скорее он вместе со своими коллегами с Лубянки уйдет от власти, тем будет лучше и безопасней всему миру.

Да, блеф о победе России в термоядерной войне и сосредоточение российских войск на границе с Украиной представляют реальную угрозу. Заявление Рябкова о том, что Россия начнет устанавливать ядерные ракеты на Кубе и в Венесуэле – тревожит и изумляет. Но пока Рябков держал свой язык за зубами, я склонен был считать начало новой военной кампании против Украины неизбежным. Но после этих заявлений Рябкова я скорее склонен считать всё происходящее покерным блефом засевших в Кремле параноиков из госбезопасности, на который следует реагировать лишь увеличением поставок оборонительных видов вооружений Украине, Польше и странам Балтии.