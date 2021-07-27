Бывший кандидат в президенты Беларуси и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью агентству «Укринформ» рассказала, будет ли она принимать участие в новых выборах в республике.

В беседе с журналистами она заявила, что не намерена участвовать «в новых, честных, открытых» выборах.

При этом политик указала, что могла бы быть полезной политике, но в той мере, в какой она будет необходима.

«Как только я пойму, что все, то уйду вполне спокойно. Потому что у меня до сих пор каких-то политических амбиций не выявлено. Я буду столько, сколько нужно Беларуси», — отметила Тихановская.

В ходе интервью она также высказалась о возможности введения парламентской формы правления в Беларуси. По ее словам, такая форма правления рассматривается.

«Нам нужно сделать все для того, чтобы диктатуре больше не было места в Беларуси. Поэтому сейчас на общее рассмотрение вынесен проект конституции, который совместно готовят и моя команда, и Народное антикризисное управление, и Координационный совет», — сказала Тихановская.

Оппозиционер добавила, что в связи с этим «проводится совместная кампания».