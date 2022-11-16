Министр обороны США Ллойд Остин заявил на заседании Контактной группы, занимающейся поставками помощи Украины, что США нацелены оказывать военную поддержку Украине «столько, сколько потребуется», передает РИА Новости.

Глава Пентагона подчеркнул, что США будут продолжать поддерживать Украину «поставками лучшего из возможного оборудования» , чтобы обеспечить их «достижения на поле боя». При этом он отметил, что «украинцы не просят, чтобы кто-то воевал за них, они «будут биться за себя сами», но США дадут им то, что им нужно для ведения боев.

По словам министра, в общей сложности Соединенные Штаты пообещали выделить $18,6 миллиарда на поддержку Украины.