«Не спи под инжировым деревом»: «Эксмо» выпускает вторую книгу азербайджанской писательницы

Крупнейшее российское издательство «Эксмо» выпускает вторую книгу молодой талантливой азербайджанской писательницы Ширин Шафиевой.

«Не спи под инжировым деревом» — автор продолжает интриговать читателя в полюбившемся жанре магического реализма, и признается:

«Я до сих пор чувствую себя так, словно являюсь не участником событий, а сторонним наблюдателем. Не так-то легко сразу осознать, как то, что на протяжении почти четверти века было твоей мечтой, становится реальностью. В любом случае, я чувствую, что жизнь удалась – как бы там не сложилось дальше», — комментирует Ш.Шафиева выход книги.

Роман «Не спи под инжировым деревом» – это трагикомический рассказ о молодом рок-музыканте, чей талант оказался невостребованным, и ему приходится (не без помощи таинственного персонажа-трикстера) прибегнуть к совершенно безумной мистификации. Книга о соцсетях, которые стали своеобразным проявителем для каждого человека, об искусстве, которое требует жертв, но и немало дает взамен, и о поверхностном отношении даже к таким серьезным явлениям, как смерть. Книга высмеивает все самое нелепое в нашем обществе – со времен Аристофана эта тема не теряет актуальности.

В интервью # Ширин Шафиева рассказала, что у нее уже готов третий роман, но будет ли он также издан в «Эксмо» – пока неясно.

«В любом случае, задумки еще есть – два следующих романа уже написаны, к сожалению, пока только в моей голове. Один из них – о мужчине, который «земную жизнь пройдя до половины» вдруг решил откопать свой давно зарытый талант и создать произведение искусства, но не может выбраться из водоворота легкомысленных светских развлечений. Сюжет другого романа раскрывать не хочу, но это будет очень тяжелая книга», — говорит писательница.

Что касается жанра магический реализм, то Шафиева считает, что если сопоставить его с реализмом, то это все равно как смотреть на мир одним глазом и обоими глазами соответственно:

«Вроде изображение одно и то же, но второе имеет объем. Магический реализм позволяет, почти не нарушая правдоподобности, включать в повествование то, что так или иначе присутствует в жизни, пусть даже только в нашем воображении, но разве от этого оно теряет значимость? Как бы мы не развивали науку и технологии – человечество все равно недалеко ушло в своем духовном развитии от того времени, когда многочисленные бедствия и несчастья приходилось объяснять вмешательством неких мистических сил. Порчи, походы к гадалкам и целителям – все это происходит в нашем двадцать первом веке, а в Азербайджане занятия колдовством всегда были очень популярны», — размышляет автор.

Ш.Шафиева также поделилась с корреспондентом # своим мнением относительно суеверия, связанного со сном под деревом инжира:

«Некоторые суеверия и легенды имеют в своей основе вполне реальные факты. Об инжире я читала, что запрет на сон под ним связан с тем, что его листья вроде выделяют слишком много углекислого газа. Хотя не думаю, что кто-то это проверял. Наверняка многие спали под этим деревом, и никого еще не утащили черти! А вообще я предпочитаю верить только в те приметы, которые мне выгодны», — заключила автор.