Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов написал свою вторую книгу под названием «Анау — культура, берущая начало в тысячелетиях». Об этом он сообщил в ходе заседания кабмина страны, передает государственное агентство TDH.

По словам главы государства, книга написана по случаю провозглашения в 2024 году города Анау «Культурной столицей тюркского мира». Отмечается, что произведение станет подарком туркменскому народу в год под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги». Фраги — туркменский поэт и философ, его 300-летие отмечается в этом году.

В ноябре 2023 года Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) объявила город Анау культурной столицей тюркского мира. В древнем городе Анау ранее были обнаружены многочисленные свидетельства того, что туркменский народ располагает древнейшей и богатейшей историей и культурой, писали туркменские официальные СМИ.

В декабре 2023 года Сердар Бердымухамедов представил свою первую книгу «Молодежь — опора Родины». В книге подводятся итоги достижений и успехов молодежи страны в современную эпоху, произведение посвящено итогам года счастливой молодежи.