Не сотвори, душа, себя кумиром: в Баку определили лучших чтецов Низами

В Баку подвели итоги конкурса чтецов «Низами Гянджеви 880», посвященного 880-летию выдающегося азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Организатором конкурса выступила Ассоциация Русской Молодежи Азербайджана (АРМА).

Поэзия гениального Низами Гянджеви, оставившая глубокий след в мировой литературе, по сей день будоражит умы и сердца людей. В Азербайджане, в связи с Годом Низами, объявленным президентом Ильхамом Алиевым, о творчестве великого классика сегодня говорят повсеместно.

«Так как у нас в стране все еще действует карантин, конкурс проводился в онлайн формате. При этом, у нас не было каких-либо ограничений и с самого начала мы планировали этот конкурс, как международный. Поэтому к участию в конкурсе допускались также и участники с других стран», — рассказывает # Регина Ковалева, член правления Ассоциации Русской Молодежи Азербайджана, общественный деятель и член жюри конкурса.

Помимо нее, в состав жюри также вошли Мехрибан Касумова — редактор, автор программы «Итоги недели», ведущая телеканала СВС и Кристина Кондратьева — сотрудник представительства Россотрудничества в Азербайджане.

«Было очень приятно, что в конкурсе приняли участие наши соотечественники, проживающие в Российской Федерации. И одна из них, — Сабина Алекперова, заняла первое место в категории от 10 до 17лет. Несмотря на то, что все видео транслировались в онлайн формате, это не помешало всем нам окунуться в настоящую, восточную сказку. Могу смело заявить, что наши юные чтецы смогли эмоционально покорить нас», — сказала Ковалева, поблагодарив АРМА за предоставленную возможность быть в жюри.

«Считаю, что конкурсы такого рода раскрывают талант подрастающего поколения. Это очень радует и хотелось бы, чтобы наша молодежь как можно чаще активно принимала участие в различных конкурсах», — подытожила Регина Ковалева.

Конкурс вызвал большой интерес среди участников. Победителей наградили по трем возрастным категориям. В первой, — от 6 до 9 лет 1 место занял Теймур Нуруллазаде, второе — Алексей Дзюба, а третье — Камилла Мехтиева. В категории тт 10 до 17 лет тройка победителей распределилась между Сабиной Алекперовой, Риадом Гусейновым и Аян Керимовой. В третьей, взрослой категории участников от 18 до 35 лет первое место заняла Арзу Мурадова, второе — Сабина

Юсибова и третье — Лала Байрамова.

В интервью # Арзу Мурадова рассказала, что победа в конкурсе, посвященному одному из ее любимых поэтов — Низами, стала для нее приятным сюрпризом:

«По образованию я — филолог, с раннего детства увлекаюсь поэзией, и в данный момент озвучиваю рассказы и стихотворения, делюсь своими произведениями в соцсетях, а также выпускаю аудиокниги, тем самым, мотивируя слушателей на самостоятельное чтение», — поведала победительница.

Арзу Мурадова часто выступает на различных государственных мероприятиях, где озвучивает стихи Низами, Насими, признается, что очень любит поэзию Лейлы Алиевой.

«Помимо того, что это приносит мне большую радость, моей целью является привлечение азербайджанской молодежи к поэзии», — подчеркивает А.Мурадова.

Она призналась, что испытала колоссальное удовольствие, приняв участие в конкурсе чтецов, посвященных Низами.

Победу ей принесла великолепная декламация одного из самых известных произведений поэта — «Не сотвори, душа, себя кумиром».

«Главное, — это умение через стихотворение передать все свои эмоции. Это стихотворение — одно из моих любимых в творчестве Низами. В нем говорится о человеческих пороках, о том, что все мы равные и должны страшиться обидеть даже муравья. Должны нести добро обиженным и сирым…», — подчеркнула Мурадова.