Не первая свежесть – как и сколько «живет» мороженое на наших прилавках?

В столичной розничной сети торгуют мороженым, оставшимся еще с лета. По этой причине любителям лакомства следует соблюдать осторожность, говорит руководитель Союза свободных потребителей (ССП) Эюб Гусейнов, поскольку есть такой продукт может быть рискованно и откровенно опасно.

Ведь нередко случается, что любимый всеми десерт неоднократно проходит повторную заморозку, поскольку температура в морозильных камерах не всегда соблюдается даже в течение одной недели. Если же мороженое пролежало в холодильнике не один месяц, шансы купить нормальный продукт уменьшаются. А ведь один из самых больших рисков – размораживание. Повторная заморозка очень опасна и запрещена, поскольку может вызвать кишечные инфекции, утверждают медики. В этом случае мороженое не только теряет все свои биологические свойства, при размораживании в продукт попадают бактерии, которые начинают размножаться.

Ведь, как правило, ГОСТом утверждаются особые условия хранения мороженого, как на производстве, так и в точках общественного питания и магазинах. Нарушение условий хранения снижает срок годности продукта и может привести к его порче. Важно заметить, что оптимальные условия для хранения мороженого обычно можно создать только на производстве, а вот на оптовых базах и тем более в магазинах хранить его недели и даже месяцы просто недопустимо из-за отсутствия необходимых условий.

По словам главы ССП, причины сложившейся ситуации следует искать не только в жадности продавцов, не желающих выбрасывать неоднократно замороженный товар и оставляющих его доживать свой век в ожидании легковерных покупателей. «Действующее в стране Агентство продовольственной безопасности, к которому, собственно, и возникают вопросы, контролирует лишь безопасность пищевых продуктов, — сказал он. – Контроль качества продуктов питания никого не интересует, а потому просроченные продукты на прилавках наших магазинов не редкость».

Говоря по сути, никто не контролирует условия реализации мороженого в розничной торговой сети. По словам Гусейнова, такая ситуация складывается не только с мороженым, но и прочими продуктами: «Ежедневно истекает срок годности продуктов питания на десятки тонн, но куда девается вся эта просрочка, неизвестно. Я неоднократно обращался с этим вопросом в Агентство продовольственной безопасности и до сих пор не получил ответа. Не исключено, что этот товар повторно выставляется на прилавки».

Защитник потребительских прав призвал граждан к бдительности, ведь пищевое отравление может иметь весьма печальные последствия для организма. А поскольку проследить соответствие выполнения условий производства и хранения мороженого покупателю просто невозможно, нельзя утверждать, что продукт к конечному сроку реализации будет хорошего качества. Что уж говорить о мороженом с длительным сроком хранения непосредственно в розничных магазинах, где подчас сложно достичь необходимых температур и влажности? Словом, чем меньше разница между датой производства и покупки, тем меньше вероятность получить пищевое отравление и ощутить прочие нежелательные последствия.