Дональд Трамп не способен отличить друзей Америки от ее врагов, когда речь идет об экономике или военно-политическом аспекте. Все потому, что президент США живет в «собственной вселенной», которая отличается от нашей. Об этом в авторской статье для The Telegraph пишет ветеран американской политики Джон Болтон.

Во время первой президентской каденции Трампа Болтон полтора года был его советником по вопросам национальной безопасности США. На этом основании Болтон утверждает, что он хорошо понимает, почему нынешний президент США делает то, что он делает.

По его словам, нынешний руководитель Америки имеет достаточно упрощенный взгляд на мир. Например, Трамп не видит разницы между отношениями США с другими государствами и своими личными отношениями с лидерами этих государств.

«Путин сказал, что хочет мира, и Трамп это принял. Вот почему Трамп пошел на столько уступок России, и почему Владимир Зеленский справедливо чувствует себя таким осажденным. Это личная мотивация, которую многие наблюдатели упустили, спекулируя вместо этого на «политических» причинах», — пишет Болтон.

Трамп вцепился в тему окончания войны в Украине не из-за того, что видит в ней угрозу для мира, а исключительно по личным мотивам. По словам Болтона, Трамп просто позавидовал Нобелевской премии мира, которую получил Барак Обама, и хочет иметь себе такую же.

«Это также объясняет, почему в своем мартовском обращении к Конгрессу он назвал войну «бессмысленной». Очевидно, что такую войну легче и быстрее закончить, чем ту, где на кону стоят реальные проблемы. Это человек, который спешит на своего Нобеля», — акцентирует Болтон.

Поэтому экс-советник Трампа выразил уверенность, что его бывший босс «скорее получит Нобелевскую премию по литературе, чем по миру».

Угрозы Трампа не защищать союзников по НАТО, если они не увеличат расходы на оборону, Болтон называет просто тактикой торга. Но признает, что Трамп на самом деле способен вывести США из Альянса.

А вот относительно торговых пошлин, которые уже вызвали обвал фондовых рынков по всему миру, президент США настроен вполне серьезно, считает Болтон. Он отмечает, что эксперты зря ожидали взвешенных и адресных тарифов на импорт в США и зря сейчас пытаются понять «стратегию» Белого дома.

«Трамп слушает прежде всего себя, а не других. Он создает свой собственный мир, на этот раз воображаемый торговый мир, и затем живет в нем. Трамп не столько лжет, сколько управляет параллельной вселенной, где числа означают то, что он говорит. Он плохо реагирует, когда цифры реального мира не совпадают: в конце концов, кто здесь главный?» — пишет Болтон. (unian)