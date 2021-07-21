И при прежнем руководителе, и без оного, с конца минувшего года и до последнего времени МИД Армении демонстрировал совершенно неадекватное складывающейся в регионе обстановке поведение. Выступал едва ли не рупором реваншистских настроений в проигравшей войну стране. Была надежда, что всё изменится после июньских выборов, но, судя по всему, она не оправдывается.

Новый исполняющий обязанности главы МИД Армении, вместо того, чтобы как-то попытаться разрядить ситуацию, первым же своим шагом показал, что это ведомство намерено продолжать неадекватно реагировать на происходящее и проявлять чудеса конфронтационности по отношению к Азербайджану.

Вчера и. о. главы МИД Армении Армен Григорян позвал к себе руководителей зарубежных дипмиссий. Ключевой темой встречи стала обстановка, сложившаяся после «посягательств Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения, в частности — вторжения в Сюникскую и Гехаркуникскую области, а также создание нового очага напряженности в Араратской области, у поселка Ерасх», — пишет Sputnik.

В ходе встречи Армен Григорян заявил, что одновременно официальный Баку выступает с «фиктивными историческими требованиями» в адрес Армении, которые «явственно показывают его поползновения в отношении территории РА».

Было отмечено, что международное сообщество не проявило адекватной реакции на «применение силы против народа Карабаха, массовые преступления и этнические чистки». Это, мол, и побудило Азербайджан использовать военную агрессию как постоянное средство в продвижении своей политики, что угрожает региональной стабильности.

Армен Григорян особо подчеркнул, что «Республика Армения и армянский народ не потерпят подобных нарушений, а Вооруженные силы четко выполняют свои обязанности по гарантированию территориальной целостности страны».

«Армения применит весь свой военно-политический инструментарий, сотрудничая и в двустороннем, и в многостороннем форматах», — заявил Григорян.

Он заявил послам, что Армения ожидает четкой оценки международных партнеров в ответ на подобные действия Азербайджана.

Григорян считает, что без возобновления переговорного процесса по Карабаху и окончательного урегулирования конфликта весь регион будет постоянно сталкиваться с новыми инцидентами и дестабилизацией.

Армения готова возобновить переговорный процесс на основе подходов Минской группы ОБСЕ, добавил он.

Напомним, Григорян, недавно назначенный первым замминистра, исполняет обязанности министра вплоть до его назначения.

Интересно, конечно, как отреагируют на эти претензии и призывы страны, чьи послы явились на встречу к Григоряну. Может и вообще проигнорируют, учитывая сегодняшний «вес» Армении на международной арене.

Свою оценку той позиции, которую занял новый и.о. главы МИД Армении, вместо того, чтобы попытаться как-то исправить сложившуюся сейчас сложную ситуацию, дал # эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде:

— Действия фактического главы МИД РА показывают, что, к сожалению, армянская сторона всё ещё настроена деструктивно по отношению к Азербайджану и к постконфликтной реальности.

Кроме того, надо сказать, что Ереван, судя по всему, вообще не собирается выполнять условия Трехстороннего заявления от 9-10 ноября (ТСЗ), и делает всё возможное для того, чтобы нелепыми какими-то демаршами отвлечь внимание международной и региональной общественности от необходимости именно со стороны Армении выполнять все условия ТСЗ. Ничего не говорится с той стороны ни о последовательности реализации этих соглашений, ни об урегулировании ситуации на границе, ни о разблокировании путей сообщения, ни о возвращении перемещенных лиц. Вот в этом направлении никаких действий, никаких предметных обсуждений Ереван вести не собирается, и это видно.

Вместо этого озвучиваются надуманные претензии, несуществующие проблемы и призывы к их решению. Кстати говоря, такая ситуация наблюдалась и во время многолетнего переговорного процесса, когда армянская сторона вместо решения конкретных вопросов всё время акцентировала внимание на каких-то второстепенных моментах, и в конечном итоге такая политика привела Армению к краху.

Но не наученные горьким опытом армянские руководители продолжают старую линию поведения, которая чревата очередным обострением обстановки в регионе.

Призывы и настойчивые мольбы Григоряна в адрес иностранных послов — вообще бессмысленное занятие. Армения давно позабыла истину, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Держаться за виртуальную соломинку надежды, хорошо выражаемой литературной фразой «Запад с нами, Европа нам поможет», бесперспективно и безрезультативно.