«Ложь Ирана состоит в том, что якобы Тегеран готов защищать Азербайджан при нападении любой стороны. Полагаю, что эта ложь настолько явная, что говорить об этом очень развернуто не стоит. В течение 30 лет Азербайджан был объектом армянской агрессии. За это время Азербайджан не получал никакой помощи от Ирана. Наоборот, в течение этих лет Иран, даже когда Али Акбер Вилаяти входил в руководство этой страны на посту министра иностранных дел, а после в качестве советника Верховного лидера, активно помогал Армении, оккупировавшей азербайджанские земли».

Об этом # заявил политический аналитик Рауф Миркадыров, комментируя последнее заявление советника Верховного лидера Ирана Али Акбера Вилаяти.

По его словам, в период нахождения Вилаяти на посту главы МИД, Иран выступал в роли спасателя Армении. «В те годы из-за чеченской войны Россия закрыла свои южные границы. В связи с этим Иран был «дорогой жизни» для Армении. Фактически Иран можно считать соучастником агрессии против Азербайджана. Достаточно вспомнить доставку грузов из Ирана не только в Армению, но и в оккупированную часть территории Азербайджана. Только после освобождения от оккупации своих земель Азербайджану удалось добиться прекращения этого сотрудничества. Поэтому, как я уже сказал выше, слова Вилаяти – ложь, озвученная устами советника Верховного лидера Ирана Али Хаменеи», — сказал эксперт.

Миркадыров отмечает, что слова Вилаяти скрывают имперские амбиции Ирана. «Вилаяти заявляет, что каждый иранец – это азербайджанец, а каждый азербайджанец – это иранец, даже если не обладает иранским паспортом. По большому счету, это повтор тезиса о том, что азербайджанского народа не существует. Существует только иранский народ. То есть, независимой Азербайджанской Республики не существует, это бывшая территория Ирана. Иначе упоминать об иранском паспорте Вилаяти не имело никакого смысла.

Отношение Ирана к этническим азербайджанцам и Азербайджану ничем не отличается от отношения России к Украине. Это тот же самый подход. Для Ирана существование независимого Азербайджана – это нонсенс. Для иранских чиновников территории Азербайджанской Республики все еще является иранскими землями, которые в результате войн с Россией в 19-м веке оказались под российской оккупацией. По иранской логике, если убрать мирные договоры, завершившие эти войны с Россией, то эти земли должны вернуться в состав Ирана. А все остальное – это просто демагогия, чтобы прикрыть истинные цели иранской элиты», — сказал он.

Эксперт полагает, что целью столь неоднозначного заявления по Азербайджану не является налаживание отношений с руководством страны.

«Для налаживания отношений с руководством Азербайджана нужно совершенно другое. Для налаживания конструктивного диалога используются не такие публичные заявления. Думаю, что сам Вилаяти пытается воздействовать на общественное мнение Азербайджана и этнических азербайджанцев Ирана. В настоящее время в Иране продолжается серьезный политический кризис. Впервые за долгие годы борьбы с теократическим режимом этнические азербайджанцы оказались активными участниками этого процесса. И в этот момент появляется заявление Вилаяти. Да, он служит правящему режиму, но он азербайджанец и не является частью муллократии. Он советник Верховного лидера и он пытается напомнить азербайджанцам, что они часть Ирана, они государствообразующий этнос. Он часть этой власти и азербайджанцы не должны быть заинтересованы в ослаблении этой власти, в расшатывании устоев страны», — заявил Миркадыров.

По его мнению, второй момент в обращении Вилаяти заключается в том, что он напоминает жителям Азербайджанской Республики о том, что у них с Ираном было общее прошлое и, скорее, будет общее будущее.

«Не исключаю, что слова Вилаяти являются попыткой спровоцировать в Азербайджане протесты, связанные с внешней политикой нашей страны. Последнее время мы наблюдаем, что Азербайджан активно налаживает отношения с Западом. Азербайджан пытается вовлечь в армяно-азербайджанское урегулирование Евросоюз и США и это безусловно раздражает Иран, который видит, что в региональных процессах задействованы внерегиональные силы. Здесь речь идет о Турции.

Азербайджан долгие годы не хотел раздражать Иран, поэтому отказывался открывать свое посольство в Израиле, несмотря на военную поддержку этой страны. Израильское оружие помогло Азербайджану освободить свои оккупированные Арменией земли. Посольство является одним из основных и важных каналов коммуникаций между странами и Азербайджан был лишен этого ради сохранения добрососедских отношений с Ираном. Но последние события внесли свои коррективы во внешнеполитические пробелы Азербайджана, и наша страна решила открыть свое посольство в Израиле.

Не исключаю, что Иран посредством Вилаяти обращается к пятой колонне в Азербайджане, к тем людям, которые считают, что их прошлое и будущее связаны с Ираном, слепо верящим иранскому режиму с целью спровоцировать беспорядки. Тем самым Иран пытается продемонстрировать свои возможности влиять на ситуацию и общественное мнение в Азербайджане», — заключил аналитик.