За последние 24 года более 50 высокопоставленных израильских командиров под эгидой НАТО и в тесном сотрудничестве с Турцией смогли восстановить и организовать военную структуру Азербайджана. Об этом в интервью Гиллу Хоффману из Jerusalem Post заявил бывший высокопоставленный сотрудник Моссада и советник по национальной безопасности Узи Арад, передает News.am.

«Размещение офицеров Моссада вместе с агентами ЦРУ и ФБР на одном этаже здания Службы безопасности Азербайджана не имеет прецедентов ни в одной другой стране. Имейте в виду, что все из того, что я упомянул, больше не является секретом. Конечно, есть вещи, которые мы не можем обсуждать.

Продажа боевого оружия Азербайджану, строительство передовых заводов по производству беспилотных летательных аппаратов, проведение 146 учебных курсов для высших военачальников Азербайджана и нескольких ежегодных секретных совместных военных учений на Каспийском море, на юге Азербайджана и вдоль его границ с Арменией в числе основных направлений сотрудничества между Тель-Авивом и Баку. Вы можете назвать какую-нибудь страну, с которой у нас были такие отношения?», — отметил он.

Отвечая на вопрос, «насколько мы влиятельны в их внутриполитических решениях», Арад сказал: «Посольства США, Великобритании и Израиля в Баку представляют собой коалицию, преследующую одни и те же цели на протяжении последних 20 лет».

Интересно, насколько могут соответствовать действительности сведения, озвученные Узи Арадом? Не слишком ли он преувеличивает уровень сотрудничества в области обороны и безопасности между Азербайджаном, Израилем и ведущими странами Запада?

Своим мнением на этот счет поделился с # политолог, депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков:

— Я затрудняюсь оценивать степень адекватности слов израильского разведчика, но прочные связи Азербайджана и Израиля в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК), обороны и безопасности неоспоримы. Как-то израильский премьер-министр сравнил эти отношения с айсбергом, у которого невидимая часть, скрытая в толще моря, много больше видимой. Еврейские организации США поддерживают Азербайджан и помогают ему нейтрализовывать наскоки армянских лоббистов.

Но меня не покидает ощущение, что израильские СМИ и различные персоны из разведки, а также военные подобными вбросами пытаются нервировать Иран, повышать у его руководства уровень недоверия и озлобленности в отношении Азербайджана, и даже провоцировать Тегеран на необдуманные действия, воспользовавшись которыми они смогут нанести давно спланированный удар по ядерным и ракетным объектам Ирана. Такой сценарий, безусловно, несет в себе большие риски и крайне нежелателен для Азербайджана. Однако не думаю, что власти нашей страны должны опровергать публикации в израильских и других СМИ. Есть официальное заявление Баку о том, что на территории нашей страны нет военной инфраструктуры Израиля, которая может представлять угрозу Ирану. Но в части сотрудничества с Израилем в сфере ВПК, обороны и безопасности Азербайджан, как суверенное государство, свободно в своих действиях, равно как и Иран выстраивает свои отношения с Арменией без оглядки и объяснений с Баку. Если у Ирана имеются факты, противоречащие официальным заявлениям Азербайджана, пусть предъявят их. Пока что таковых нет, и Тегеран сбавил тон и в последнее время демонстрирует готовность к диалогу по снижению напряженности в отношениях.