Не больше часа интернета в сутки – прожиточный минимум не перестает удивлять

В условной корзине утвержденного на этот год прожиточного минимума гражданам полагается 1 час интернета в сутки. И это притом, что страна в период пандемии перешла на онлайн образование, многие наши граждане работают дистанционно, да и в целом интернет с началом карантина становится окошком в мир для миллионов наших сограждан.

Как и на каком основании в стране, где решением Кабинета министров учебно-воспитательный процесс во всех образовательных учреждениях переведен в дистанционный формат, авторы прожиточного минимума решили, что граждане обойдутся 1 часом интернета в сутки? Как это понимать? Из каких объективных подсчетов исходили составители документа? Этот нонсенс можно было оставить за скобками в силу откровенного абсурда, однако речь идет о важнейшем инструменте оценки уровня жизни в стране, а потому вникаем в подробности.

Итак, час интернета в день – много это или мало?

Вопрос, вызывающий у респондентов улыбку, граничащую с недоумением. В беседе с редакцией # отец дочерей-школьниц Тельман Оруджев сообщил, что этого времени хватит на один дистанционный школьный урок. «Две дочки проходят уроки онлайн. В день по школьной программе дети присутствуют на пяти – шести занятиях». По словам Оруджева, эта норма мешает его семье получать адресную социальную помощь. Зарина Адыгезалова сказала нашему корреспонденту, что два ее внука учатся онлайн. «Занятия в виртуальной школе начинаются с 8 утра и заканчиваются к часу дня». — заметила женщина. Опрошенные нами родители учеников и учителя назвали эту норму «странной» и «не поддающейся объяснению».

А ведь с начала ужесточенных ковидных ограничений многие люди работают удаленно, по средним подсчетам, восемь, а то и более часов в сутки. Поскольку в соответствии с решением Оперативного штаба правительства, на период действия жесткого карантина численность сотрудников в госучреждениях сокращается до 30% от штата, а остальные работники переводятся на удаленную работу. Аналогичные меры рекомендуются для учреждений и организаций, работающих в частном секторе и других сферах. Однако авторы прожиточного минимума как будто не подозревают об этом, оставляя граждан довольствоваться часом минимального потребления интернета в сутки. Впрочем, это лишь частный, но показательный инцидент. А главное, он наводит на мысль – как в таком случае подсчитывалась вся потребительская корзина азербайджанцев на уровне 196 манатов в наступившем году?

В Азербайджане существует закон «О прожиточном минимуме». Согласно его требованиям, стандарты прожиточного минимума, величина минимальной зарплаты, пенсии и государственной социальной помощи связаны с уровнем прожиточного минимума. Последний, в свою очередь, ежегодно утверждается Милли Меджлисом. Как определяется – видно на этом простом примере.

В беседе с нами экономист Натиг Джафарли назвал стандарты минимального критерия потребления устаревшими. Входящий в потребительскую корзину ежедневный час интернет-услуг давно стал анахронизмом, заметил он, сообщив о необходимости пересмотреть заново сами правила определения упомянутых критериев. Он также обратил внимание, что в последний раз потребительская корзина обновлялась в 2014 году. К настоящему времени стандарты минимального критерия потребления устарели. Вообще, продолжил эксперт, следует заново пересмотреть сами правила подсчета критериев.

По мнению экономиста Губада Ибадоглу, Кабинету Министров следует пересчитать нормы расходов на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, включенные в минимальную потребительскую корзину на 2021 год. «К стоимости прожиточного минимума следует применить дифференцированный подход с учетом потребительских цен в экономических районах республики. Стоимость жизни в столице и сельской местности разнится. — говорит он. – Кроме того, прожиточный минимум необходимо рассчитывать из потребностей возрастных групп детей до 5 лет, от 6 до 10 и от 11 до 15 лет».

Критерии потребления должны обновляться, однако в нашей стране потребительская корзина остается без изменений уже седьмой год.