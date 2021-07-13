Специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева в беседе с агентством «Прайм» рассказала о главных секретах популярных смартфонов.

Она отметила, что кроме широко известных функций, у iPhone и Android есть скрытый функционал, который позволяет еще больше упростить работу с системой. Прочитать про эти особенности можно в документации к телефону, но этого практически никто не делает, указала эксперт.

Так, например, на устройствах Apple установлена программа «Здоровье», которая недавно обновилась. Разработчики добавили функцию, которая отслеживает качество походки.

Как рассказала Ильичева, у iPhone есть быстрые команды, которые позволяют в один клик передать геолокацию или активировать то или иное действие голосом. Также с таких смартфонов можно позвонить последнему абоненту, не заглядывая во вкладку с последними звонками.

«Еще одна интересная возможность реализована для калькулятора, где можно удалять лишние цифры простым свайпом влево или направо. Свайп также поможет быстро открыть конвертор валют. Нужно открыть в верхней шторке Spotlight и ввести необходимое количество валюты или рублей. Кстати, последнее действие с телефоном можно отменить, просто встряхнув устройство», — продолжила Ильичева.

Она также отметила интересные функции для пользователей Android. К примеру, у версии 7.1 Android есть «панический режим». Его надо включать, чтобы срочно закрыть приложение, которое по какой-то причине не прекращает работу.