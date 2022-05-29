Обладателем «Золотой пальмовой ветви» 75-го Каннского кинофестиваля стал фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда «Треугольник печали».

Как передает Gazeta.ru, его лента посвящена миру моды. Картина получила высокие оценки рецензентов «за безоглядный юмор».

Приз за лучшую мужскую роль в Каннах завоевал актер из Южной Кореи Сон Кан-хо. Он сыграл главную роль в южнокорейском фильме «Посредник» режиссера Хирокадзу Корээда.

Иранская актриса Захра Амир Эбрахими получила награду за лучшую женскую роль. Она снялась в ленте «Священный паук» иранского режиссера Али Аббаси, в которой у нее главная роль.

А Гран-при на фестивале удостоены бельгийский фильм «Близко» (реж. Лукас Донт) и американский — «Звезды в полдень» (реж. Клер Дени). Специальный приз жюри в Каннах разделили итальянский фильм «Восемь гор» (реж. Шарлотта Вандермерш) и польский — «Иа» (реж. Ежи Сколимовский).