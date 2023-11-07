Лидера ХАМАС Яхью Синвара и руководителя военного крыла движения — «Бригад аль-Кассам» — Мухаммед ад-Дейфа назвали авторами плана атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в Израиле.

Подчеркивается, что для большинства членов ХАМАС начало операции «Наводнение Аль-Акса» стало неожиданностью: они неожиданно получили устные приказы выйти на молитву в четыре часа утра перед началом операции, а окончательные приказы — так же, устно, в шесть утра.

Отмечается, что каждому из участвовавших в атаке подразделений ХАМАС была дана отдельная цель, и, вероятнее всего, нападение на лагерь участников фестиваля электронной музыки, на котором нашли трагический конец 260 человек, не было частью плана.

По словам источников издания, перед частями ХАМАС стояло три основных задачи — нападение на силы ЦАХАЛ у границ Газы, отражение встречных атак Израиля и захват максимального числа заложников.