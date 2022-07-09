TACC со ссылкой на агентство Kyodo сообщает, что похороны убитого премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоятся 12 июля. Они пройдут в городе Симоносеки.

Симоносеки — самый крупный город префектуры Ямагути. Он славится своей историей.

Абэ был убит 8 июля после совершенного на него покушения. Во время предвыборного мероприятия в городе Нара в бывшего премьера выстрелили из самодельного огнестрельного оружия.

Стрелявший задержан, это 41 летний японец Тэцуя Ямагами. Он признал вину .

Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида после убийства Абэ заявил, что в стране продолжится предвыборная деятельность, а назначенное на 10 июля голосование состоится.

Абэ родился в известной политической семье. Его дед по материнской линии был премьер-министром, а отец занимал пост главы МИД. Синдзо Абэ являлся 57-м и 63-м премьер-министром Японии и дольше всех проработал в этой должности (aif.ru)