За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1909 человек, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 326, вторую — 182 , три и более — 1 243, третью, бустерную дозу после положительного результата теста — 158 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 739 858. Первую дозу вакцины получили 5 350 230 , вторую — 4 850 522, три и более — 3 291 960, бустерную дозу после положительного результата теста — 247 146 человек.