За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 2 896 человек, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 272, вторую — 254, три и более — 2 112, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста — 258 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 687 648. Первую дозу вакцины получили 5 343 839, вторую — 4 844 047, три и более — 3 256 620, бустерную дозу после положительного результата теста — 243 142 человека.