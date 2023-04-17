От мин очищено 38 726 гектаров освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает #, об этом специальный представитель президента на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов заявил в ходе своего выступления на научно-практической конференции «Инвестиционная привлекательность освобожденных от оккупации территорий», состоявшейся в Шемахе.

По словам Э.Гусейнова, это 16,4% от площади, которую необходимо очистить:

«Загрязненная минами территория настолько велика, что за два с половиной года была очищена только ее часть. За это время было обнаружено 57 876 мин и неразорвавшихся боеприпасов. В разных регионах этот показатель свой. Конечно, лидирует по количеству обнаруженных боеприпасов город Агдам.

Разминировано 27,5% территории Агдама, до 25% Физули, 16,7% Тертера, 5,1% Ходжавенда и 15,8% Ходжалы. Такой высокий показатель в Ходжалы связан с тем, что только 6 сел региона находятся под нашим контролем».