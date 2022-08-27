Прибытие миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию ​​ожидается в понедельник, 29 августа.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на участников переговоров. Ожидается, что на ЗАЭС доставят запасные части, приборы радиационного контроля и другие жизненно важные материалы.

Два источника издания указывают, что миссия «почти наверняка» посетит атомную станцию ​​в начале следующей недели. Приготовления идут полным ходом. Другой собеседник уточнил, что пока визит запланирован на 29 августа.

Перед этим Bloomberg написал со ссылкой на источники, которые МАГАТЭ готовится к миссии и хочет посетить Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном Энергодаре до 5 сентября.