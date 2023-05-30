Советник президента Турции Мехмет Учум заявил, что церемония инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться в субботу, 3 июня. Об этом он написал в своем Twitter.

«В случае если Высшая избирательная комиссия объявляет итоговые результаты президентских выборов 1 июня…, календарь может выглядеть следующим образом: церемония инаугурации пройдет 3 июня в Анкаре, в этот же день Эрдоган раскроет список нового кабмина», — написал Учум.

Ранее официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын сообщил о планах пригласить ряд иностранных лидеров на предстоящую инаугурацию Эрдогана.

Представитель Эрдогана уточнил, что дата проведения церемонии будет зависеть от срока оглашения итоговых результатов выборов.