Назван срок появления иммунитета после прививки от коронавируса

«Максимальное количество антител через четыре инкубационных периода — 56 дней — вырабатывается, когда мы адекватно можем с вами дышать свободной грудью», — объяснил ученый.

Он добавил, что наличие антител не означает, что можно перестать носить маски. Горелов отметил, что переболевшие COVID-19 россияне могут девять месяцев не вакцинироваться от инфекции.