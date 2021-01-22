Назван срок появления иммунитета после прививки от коронавируса

Иммунитет к коронавирусной инфекции вырабатывается не раньше, чем через 32-45 дней после вакцинации, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Доктор«.
«Максимальное количество антител через четыре инкубационных периода — 56 дней — вырабатывается, когда мы адекватно можем с вами дышать свободной грудью», — объяснил ученый.
Он добавил, что наличие антител не означает, что можно перестать носить маски. Горелов отметил, что переболевшие COVID-19 россияне могут девять месяцев не вакцинироваться от инфекции.