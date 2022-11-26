Обозреватель издания 19FortyFive Роберт Келли заявил, что ракетные испытания КНДР могут повлечь за собой создание ядерного оружия со стороны Южной Кореи.

Автор отмечает, что на создание такого оружия Южной Кореей влияют, во первых, снижение доверия к США из-за появления у КНДР межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь американской территории, а во-вторых, расхождения во взглядах на безопасность с американской стороной.

По мнению Келли, Вашингтон настроен на конкуренцию великих держав, а Сеул — на противостояние с Пхеньяном и продолжение торговли с Пекином.

По словам обозревателя для Южной Кореи получение ядерного статуса будет «способом компенсировать разногласия с Америкой», но может вызвать «каскад», то есть обретение ядерного оружия странами противниками республики.