Всего за 15 лет число людей, страдающих саахарным диабетом, увеличилось в два раза. Чтобы держать диабет под контролем и избежать множество связанных с ним рисков, необходимо как можно раньше принять все необходимые меры. В сочетании с физической нагрузкой правильное питание является наилучшей профилактикой диабета. И есть один продукт, который может существенно в этом помочь.

Диабет — это состояние, когда организм человека не способен вырабатывать инсулин — гормон, который забирает сахар из крови и переносит его в клетки, где он используется в качестве источника энергии. При диабете уровень сахара в крови повышается настолько сильно, что это оказывает разрушительное влияние на все системы и органы, если не предпринимать никаких мер. К счастью, есть продукты, которые помогают бороться с этим состоянием, существенно снижая уровень глюкозы в крови, если употреблять их в пищу регулярно.

Для профилактики диабета крайне важно следить за уровнем сахара в крови, и в этом вам могут помочь семена тыквы.

По данным американской организации Healthline, семена тыквы богаты углеводами, которые называются полисахаридами, и в ходе прошлых исследований ученым удалось подтвердить, что они оказывают выраженное воздействие на процесс регулирования уровня глюкозы в крови.

«Лечение с использованием экстрактов и порошка тыквенных семян продемонстрировало высокую эффективность в снижении уровня сахара крови как у людей, так и у животных, — сообщила эта организация. — Тыквенные семена очень питательны и богаты мощными антиоксидантами». В тыквенных семечках также содержится большое количество белка и жира, которые тоже помогают снижать уровень сахара в крови после еды.

Согласно результатам исследования 2018 года, употребление всего 60 граммов тыквенных семечек снижает уровень сахара в крови после еды на 35% по сравнению с контрольной группой. Ученые пришли к выводу: «Семена тыквы демонстрируют потенциал гипогликемического продукта, который теперь необходимо подтвердить в ходе долгосрочных исследований».