В киноцентре Низами состоялся гала-вечер нового азербайджанского фильма «Nazik Mətləb». Как сообщает #, картина снята Caspian Media Group по мотивам рассказов известного писателя Мир Джалала Пашаева İnsanlıq fəlsəfəsi и Nazik Mətləb.

Главные роли исполнили Заслуженная артистка Гюльзар Курбанова и победитель конкурса Best Model of the World Рустам Джабраилов. В целом актерский состав картины получился очень впечатляющим — Талех Юзбеков, Севиндж Алиева, Нармин Керимбекова, Шакир Ахмедзаде.

Режиссером фильма стал Эмин Мурадов, автором сценария — Ниджат Дадашев.

«Это не первый наш проект, созданный по произведению Мир Джалала Пашаева. К примеру, фильм «Два чужих человека» получил Гран При International Film Festival в Пекине. Картина с успехом была продемонстрирована в ряде стран, в том числе Австрии, Казахстане, Грузии, Франции и др. Съемки картины Nazik Mətləb начались еще в 2012 году, но полностью работа над проектом завершилась только сейчас», — рассказал # руководитель Caspian Media Group Гусейн Джавадзаде.

Он также отметил, что новый фильм уже ждут на различных фестивалях и конкурсах.

Рустам Джабраилов признался, что участие в кинопроекте доставило ему массу удовольствия:

«Фильм о красивой любви. Я играю учителя, который влюбился в свою студентку, что по временам, которые мы показываем в фильме, было недопустимо. Но, ни для кого не секрет, что для истинной любви нет никаких преград, и спустя годы, судьба вновь сводит влюбленных вместе», — делится исполнитель главной роли своими впечатлениями.

Гюльзар Гурбанова рассказала о своей героине и о том, насколько ей удалась данная роль:

«Моя героиня в картине представлена в различные периоды жизни. Поэтому, для воплощения образа на экране была задействована большая команда стилистов и гримеров. Но, главное, это, конечно, же чувства и отдача, с которыми я подошла к этой роли. Ведь зрителя нельзя обмануть. Я надеюсь, что мне удалось выполнить свою задачу», — сказала актриса в интервью #.

Начиная с 9 декабря фильм «Nazik Mətləb» можно посмотреть во всех кинотеатрах страны.