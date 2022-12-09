Во время акций протеста, проходивших в городе Меликкенд на юге Азербайджана, власти Тегерана не разрешили провести церемонию поминовения убитой военной полицией студентки азербайджанского происхождения Айлар Хагги.

Как сообщает Report, информацию распространило Gunaztv.

Согласно сообщению, помимо того, что не разрешили провести поминки по убитой 16 ноября правительственными силами в селе Малик в иранской провинции Восточный Азербайджан студентки Тебризского Университета медицинских наук, государственные чиновники убрали все плакаты и объявления, распространяемые в связи с мероприятием.

Студенты Университета медицинских наук провели акцию протеста в Тебризе против убийства иранскими властями Айлар Хагги.

Студентка 4 курса высшего учебного заведения, 23-летняя Айлар Хагги, была убита 12 ноября в Тебризе военной полицией Ирана. Силы режима сбросили ее с многоэтажки.