В сети кинотеатров Park Cinema с 28 декабря начинается показ комедии «Geri Dönənlər» (Возвратившиеся), сообщает #.

Авторы сценария фильма Фариз Алиев и Аджеми Асадулла, режиссер Вюсал Гаджигадир. Роли в картине сыграли заслуженная артистка Диляра Алиева, Эльджан Расулов, Зия Ага. Огтай Мехтиев, Фархад Самими, Гюнай Ахмед, Оксана Расулова.

По сюжету, за ужином собираются семь старых друзей и начинают играть в открытую игру.

Следуя условиям игры, они должны делиться с друзьями перепиской в своих мессенджерах и звонками (игроки будут подслушивать). В этот момент раскрываются все их тайны и события развиваются в непредсказуемом русле…

Как сообщили в кинотеатре, в настоящее время в сети Park Cinema действует скидочная кампания, ежедневно (кроме праздничных и выходных дней) до 17:00 желающие посмотреть фильм «Возвратившиеся» могут приобрести билеты со специальной скидкой.