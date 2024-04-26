Греция не будет передавать Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot или С-300.

Об этом в интервью телеканалу Skai сообщил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Отвечая на вопрос, намерено ли правительство передать Киеву американские ЗРК Patriot или российские С-300, Мицотакис заявил, что Афины этого делать не будут.

«У нас есть излишки военных материалов, которыми мы можем поддержать Украину. Мы это сделали, и я считаю, что это правильный выбор. По мере того как мы сможем находить такие материалы, мы будем продолжать это делать. Однако системы ПВО, о которых вы упомянули, являются важнейшими системами для защиты воздушного пространства Греции и не будут переданы Украине», — отметил премьер-министр