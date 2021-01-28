Назад в школу: учащиеся возвращаются к очному обучению, но надолго ли?

С 1 февраля возобновятся занятия в школах, правда, пока только для учащихся начальных классов. Многие школьники и их родители уже долго этого ждали. Однако не все настроены оптимистично, так как для того чтобы все прошло гладко, все должно быть четко организовано.

Заместитель председателя Общественного совета при Министерстве образования Надир Исрафилов сказал # о том, что у возобновления занятий в школах есть и сторонники, и противники. Кто-то поддерживает возвращение учащихся к традиционной форме образования, кто-то считает, что еще рано это делать.

«К мнению общественности, безусловно, необходимо прислушаться. Отмечу, что 30 января должен состояться онлайн брифинг, на котором министр образования ответит на волнующие многих вопросы. Все зависит не только от Минобразования, но и от решения Кабмина. Но то, что с 1 февраля школы возобновят обучение, уже решенный момент. Пока они будут проводиться в столице и на Абшероне три раза в неделю онлайн, и три раза в неделю очно. В регионах дети будут посещать школу 4-5 раз в неделю»,– сказал он.

По словам Исрафилова, дальнейшее развитие событий будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Если число заражений начнет расти, то занятия могут снова вернуть в дистанционное русло. Если же ситуация будет улучшаться, то к очным занятиям в школах подключатся и ученики средних и старших классов. Родители могут сами решать- отправлять детей в школу или оставить их на дистанционном обучении.

Как отметил эксперт, школы получили методические пособия, в которых говорится, как будут проходить занятия. За каждой партой будет сидеть один ученик, будет соблюдаться социальная дистанция, детям будут измерять температуру, к занятиям привлекут только педагогов не старше 65 лет.

«У нас не так много школ, где в классах по 40 учеников. В основном, такая ситуация в нескольких центральных школах столицы, так что разместить учащихся по одному за партой не составит труда. Соблюдение остальных правил также несложно организовать. Думаю, что через неделю- две будет понятно, продолжатся занятия в таком формате или нет. Гибридная форма обучения в любом случае сохранится надолго»,– подчеркнул Исрафилов.

Эксперт в области образования, психолог Нигяр Гадашова в свою очередь отметила, что все правила выполнить, конечно же, не получится. Особенно детям.

«Мне кажется, даже хорошо, что правила достаточно жесткие, строгие. Ведь в таком случае если хотя бы половина правил будет соблюдаться, уже хорошо.

Причины, почему все правила будет выполнить сложно, просты.

Во-первых, мы не привыкли к такому. Да, уже почти год продолжается пандемия. Но это достаточно короткий период для того чтобы мы полностью изменили повседневной существование, к которому привыкли. Во-вторых, школ, учеников, преподавателей очень много, и нереально следить за каждым. То есть это процесс, тотальный контроль за которым невозможен. В-третьих, дети и подростки – это представители той возрастной группы, которые не до конца осознают серьезность ситуации; которым важен контакт друг с другом и общение; которые остро реагируют на запреты; устают от чего-то сковывающего (маски) и в принципе от рутины»,– сказала эксперт.

По ее словам, важно просвещение детей, как со стороны преподавателей, так и со стороны родителей. А просвещения со стороны государства и так достаточно.

«Я лично не против онлайн образования. Оно тоже может быть эффективным. Но есть несколько нюансов. Многое зависит от того, о каком классе и каких предметах идет речь. Еще большая проблема- качество интернет связи и наличие соответствующих гаджетов/техники. У некоторых людей просто нет финансов, чтобы подключить домой интернет. Учитывая все эти моменты,– говорит Гадашова,– мне кажется, мы еще не готовы к онлайн образованию. И было бы отлично, если бы мы смогли надолго, а в идеале — уже навсегда вернуться в школы. Надеюсь, вакцинация сыграет в этом процессе свою положительную роль».