Есть все основания считать, что 2024 год станет не только переломным в российско-украинской войне, но и в погашении спровоцированных Россией и Ираном вооруженных конфликтов своих прокси.

Подтверждением того стало появление сверхважного, определяющего жесткую позицию Республиканской партии документа, названного «План победы Украины», появившегося в канун слушаний в Сенате США законопроекта по согласованию общего пакета помощи по запросу президента Джо Байдена на $106 млрд, в том числе Украине на $61,4 млрд, Израилю на $14,3 в привязке к вопросу об укреплении мексиканской границы на $13,6 млрд, $10 млрд — на гуманитарные усилия, в том числе помощь мирным гражданам Палестины, $7,4 млрд на другие приоритеты национальной безопасности, в числе которых Тайвань.

Разработанный в конце прошлого года, в самый жаркий период дебатов по выделению помощи Киеву, «План победы в Украине», который подписали председатели трех ведущих комитетов Палаты представителей Конгресса США — по иностранным делам Майкл Маккол, комитета по делам вооруженных сил – Майк Роджерс и комитета по разведке – Майк Тернер, подвергает жесткой критике администрацию президента США Джо Байдена «за недостаточную помощь Украине». Лидеры комитетов настаивают на том, чтобы президент представил заслуживающий доверия план победы и предоставил Украине оружие, необходимое для ее достижения как можно скорее, ведь любое промедление — это жизни украинцев и американских налогоплательщиков.

Документ опровергает сомнения относительно сопротивления республиканцев в Конгрессе выделению помощи Украине и ставит окончательную точку в вопросе поддержки всем американским политическим истеблишментом Украины. Разногласия между демократами и республиканцами преодолены, администрация Байдена, похоже, приняла условия своих оппонентов по мексиканской границе, и теперь, по истечении более чем двух месяцев сложных переговоров, уже ничто не мешает финансированию освободительной войны Украины и Израиля от захватчиков и террористов. Тем более, что президент США нейтрализовал и группу защитников России внутри своей администрации — раскол в администрации преодолен, в долгом и упорном противостоянии идеологий победила группа последовательных сторонников Победы Украины. Главам Госдепа Энтони Блинкену и Пентагона Ллойду Остину удалось перетянуть на свою сторону президента, окончательно обезвредив главу ЦРУ Уильяма Бернса, договорившегося с Путиным еще до начала войны о «правилах ее ведения», о том, что Украина не будет наносить удары по России, о чем подробно говорится в опубликованной 5 июля 2023 года в журнале «Newsweek» статье Уильяма Аркина «Слепая зона ЦРУ в российско-украинской войне». И советника по нацбезопасности, фанатичного сторонника школы real politic Джека Салливана, которые убеждали Байдена в необходимости «сохранения сильной России, проецирующей стабильность вдоль всей своей периферии». И вот, как говорит американский политический эксперт российского происхождения Андрей Пионтковский, хотя «Битва за Вашингтон» оказалась более длительной и упорной, чем «Битва за Киев», появились оптимистичные ожидания, что деньги будут, США не отступят, более того – будет взят курс на ПОБЕДУ.

С такой же убежденностью в поражении России при полной и необходимой помощи Украине вчера в Киев с посланием от имени британского народа и союзников приехал британский премьер-министр Риши Сунак, заявивший, что «президент РФ Владимир Путин ошибается, если думает, что сможет продержаться в войне дольше, чем Украина», что Украина не в одиночестве: «Мы будем выступать на вашей стороне сегодня, завтра и столько, сколько это потребуется». С пониманием того, что «если Путин выиграет в Украине — он там не остановится». «И наши оппоненты во всем мире верят, что у нас нет ни терпения, ни ресурсов для долгих войн. Поэтому, отступлением сейчас, мы подбодрим не только Путина, но и его союзников в Северной Корее, Иране и других местах. Именно поэтому, Соединенное Королевство и свободный мир продолжат выступать на стороне Украины, как мы это делали с самого начала этой войны», — подчеркнул Сунак.

Там же он объявил о выделении Великобританией самого большого единого оборонного пакета для Украины со времени начала войны на сумму 2,5 млрд фунтов. При этом Сунак напомнил, что именно Великобритания стала первой страной, которая начала осуществлять военную подготовку украинских военных, а также первой страной в Европе, которая предоставила летальное вооружение, и первой, которая обязалась поставить западные боевые танки и вооружение дальнего радиуса действия.

И да, следует признать, только усилиями бывшего британского премьера, большого друга украинцев Бориса Джонсона США были вовлечены в поддержку Украины. Точно также, как и свой кумир Уинстон Черчилль, публично назвавший Гитлера плодом ада и призвавший мир отказаться от политики умиротворения агрессора и объединившись, ударить по Германии, Джонсон встал в авангарде противостояния с Путлером и стал предоставлять Украине тяжелые наступательные вооружения. Только после Лондона слово «Победа» научились громко произносить в Вашингтоне и в Брюсселе. Как оказалось, в процентном отношении к ВВП на сегодня Великобритания, Польша, страны Балтии Норвегия и другие государства оказывают в разы больше помощи Украине, чем США, они занимают всего лишь 30-е место по объему помощи Украине, а по военной помощи США занимают 14-е место, отставая от Европы на целых 13 пунктов.

Однако, по всей видимости, США, Великобритания и их союзники – военные силы Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов — приняли решение разобраться с нарушителями мирового покоя и стабильности – Россией, Ираном и их прокси – ХАМАС, «Хезболлой», КНДР, хуситами, и погасить на корню новые очаги конфликтов. Решительность, с которой США, принялись бомбить позиции йеменского движения «Ансар Аллах» (они же — хуситы), угрожающих свободе судоходства в Красном море, вызвала удивление даже в самих США, потому как президент Байден принял единоличное, без согласования с Конгрессом, решение о массированных ударах прямо сразу после Нового года, поразив в ночь на 12 января 60 целей в ответ на нападение на военно-морской флот США 9 января, что стало последней каплей для Вашингтона. А непосредственным поводом для бомбардировок стал запуск хуситами 11 января противокорабельной баллистической ракеты в Аденском заливе. Байден отметил, что удары США являются «прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море». Как напомнил американский лидер, более 50 стран пострадали в результате 27 нападений хуситов на международное коммерческое судоходство.

Байден заявил, что целенаправленные удары США и Великобритании являются «четким сигналом о том, что США и партнеры не потерпят нападений на персонал и не позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства на одном из наиболее важных коммерческих маршрутов в мире».

Отметим, что атаки хуситов серьезно сказались на мировой торговле: через Баб-эль-Мандебский пролив проходит около 15% всех грузоперевозок в мире. Доходы Египта за транзит судов через Суэцкий канал с ноября по январь 2023 года сократились на 40%. Пять крупнейших логистических компаний мира, включая гиганта индустрии Maersk, вынуждены были изменить маршруты своих судов — теперь грузы идут в обход Африки, что увеличивает срок доставки товаров из Азии в Европу на десять дней.

В США, наконец-то, вспомнили о своей роли блюстителя миропорядка. Именно слабость и безволие президентов самой великой и могущественной мировой державы вызвали у некоторых региональных диктатур ложные надежды на возможность разрушения прежнего миропорядка ультиматумами и террором. Долгих два года Россия на глазах у всего мира уничтожает Украину и украинский народ, а в США спорят и раздумывают, прежде чем послать очередную помощь. А ведь человечество вступило в тревожный период своего развития и как никогда нуждается в сильной руке, в «жандарме» в хорошем понимании этого слова, как утверждал Андерс Фог Расмуссен, занимавший пост генерального секретаря НАТО в 2009 – 2014 годах, и им может быть только Америка. Как болезнь дешевле предотвратить, чем потом лечить, так и региональные конфликты лучше гасить на корню, чтобы сохранить мир и обеспечить стабильность. А для этого нужна сильная рука.